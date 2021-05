«Je promets de proposer un congé de taxes et une subvention pour tous les aidants naturels» – Pierre Côté, candidat à la mairie

C’est ce matin qu’a eu lieu le lancement de la campagne électorale de Pierre Côté. Dans les semaines à venir, il entend devenir candidat à la mairie de Trois-Rivières dans le cadre des prochaines élections municipales, lui qui sera opposé au maire actuel, Jean Lamarche, et à la conseillère municipale, Valérie Renaud Martin.

«Ce matin, je me suis rendu à l’Hôtel de Ville pour rencontrer la présidente des élections et pour prendre possession du matériel nécessaire afin de commencer le processus pour devenir candidat officiel. Je veux redonner à ma ville qui m’a vu grandir. Ce qui manque à la ville, c’est un leadership clair et fort, et un leadership international. J’ai été conseiller du président de la République d’Haïti et du premier ministre d’Haïti. J’ai travaillé aussi au sein des Nations unies alors j’ai de l’expérience en politique», a-t-il d’abord confié.

«Dans la tête des électeurs, actuellement, la préoccupation n’est pas aux élections, mais à la COVID-19. C’est le rôle de chaque candidat de faire la promotion des élections à venir. Mon objectif, c’est d’augmenter le taux de participation à l’élection. Mon objectif général, ce serait que 75% des gens aillent voter.»

Lui-même aidant naturel auprès de sa mère, monsieur Côté entend aider ces acteurs financièrement avec, notamment, un gel de taxes.

«Une des raisons pour laquelle je me présente, aussi, c’est pour servir mes citoyens. Je promets de proposer au conseil municipal et au comité exécutif un congé de taxes pour tous les aidants naturels. Cette idée vient de ma propre expérience. J’ai essayé de toutes les façons de financer un projet pour aider ma mère parce que j’évalue de quatre à six personnes à temps plein pour aider une personne», a-t-il ajouté.

«En donnant un congé de taxes aux aidants naturels, c’est une façon pour eux d’alléger leurs dépenses et leur budget. Un aidant naturel devrait être rémunéré pour son travail. Je voudrais aussi, au-delà du congé de taxes, amener une proposition où les aidants naturels seraient subventionnés avec un salaire. Trois-Rivières a une population vieillissante et la ville a un rôle à jouer au sens de protéger les plus vulnérables», a-t-il conclu.

Pour en savoir davantage sur le candidat Pierre Côté, visitez le https://app.slidebean.com/.