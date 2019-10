Arrivé troisième au dépouillement des votes dans la circonscription de Trois-Rivières, le candidat conservateur Yves Lévesque a subi une première défaite en neuf campagnes électorales. Il en ressort toutefois la tête haute.

«Je prends bien ça. Je suis terre à terre. Je me suis présenté au fédéral parce que j’avais encore le goût de relever des défis pour la ville et je voulais les réaliser. Les gens m’ont vu comme un homme qui faisait les choses et qui réalisait des projets. Je voulais continuer au fédéral, mais la population en a décidé autrement», résume-t-il.

Dans la région, le plus récent sondage Mainstreet – Le Nouvelliste, publié la semaine dernière, identifiait l’ancien maire comme le cheval à battre dans cette course. La vague bleue du Bloc Québécois aura finalement eu le dessus.

M. Lévesque ne considère cependant pas le résultat du vote comme une défaite.

«Ça aurait été une défaite si je n’avais pas travaillé fort, précise-t-il. J’étais sur le terrain, j’ai rencontré plein de gens. J’ai travaillé aussi fort que pour la campagne de 2001. J’ai donné mon maximum. Je respecte la décision de la population et je sors la tête haute.»

Maintenant que la campagne électorale est derrière lui, Yves Lévesque entend profiter davantage de la vie avec sa femme et sa famille. «Je n’ai pas beaucoup été à la maison en 25 ans. Je vais prendre des vacances. On va se reposer un peu. […] Demain, je garder mes petits-enfants à Shawinigan, ce que je n’ai pas encore fait. Je vais les voir grandir un peu.»

Questionné sur son intérêt à revenir ou non dans la vie politique, M. Lévesque a laissé peu de flou sur le sujet: «Je pense que c’est la fin de ma vie politique. Il ne faut jamais dire jamais, mais si vous aviez à gager, gagez oui».

Rappelons qu’Yves Lévesque avait démissionné de la mairie de Trois-Rivières en décembre 2017 à la suite d’un arrêt de travail de plusieurs semaines. Il avait d’ailleurs touché une allocation de départ et de transition de 242 000$.

Quelques mois plus tard, il annonçait son intention de se présenter aux élections fédérales pour le Parti conservateur du Canada. Dans les circonstances de cette défaite, il prendra son allocation de départ au complet.

«Merci à la population. Pendant 25 ans, ç’a été un honneur et un privilège de vous servir», a conclu Lévesque.

C’est Louise Charbonneau, du Bloc Québécois, qui a été élue députée de Trois-Rivières avec 28,5% des votes, suivie de Valérie Renaud-Martin (PLQ) avec 26% du vote, et Yves Lévesque avec 25,2%. Le député sortant, Robert Aubin, a récolté 16,6% des votes.