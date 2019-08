Jason Hathaway l’emporte, Louis-Philippe Dumoulin 4e

Lorsque Jason Hathaway est revenu pour participer à toutes les rondes en série NASCAR Pinty’s, il n’avait qu’un objectif en tête: gagner. Hathaway a atteint son but de façon spectaculaire ce week-end en remportant le Bumper to Bumper 300, au Riverside International Speedway, dans une fin de course en prolongation palpitante.

Pour la troisième année consécutive, Kevin Lacroix disposait de la voiture à battre. Il a dominé la course, menant 195 tours et semblait presque imbattable. Malgré une avance importante à la mi-course, Hathaway et D.J. Kennington se sont rapprochés de lui tour après tour en fin de course.

Deux neutralisations dans les derniers tours furent l’occasion de relances intenses au possible, Lacroix poussant la No. 3 d’Hathaway à la dernière relance pour les deux derniers tours de piste de la course. Lacroix allait croiser le fil d’arrivée en 6e place, tandis qu’Hathaway l’emportant devant Kennington et Alex Tagliani. Louis-Philippe Dumoulin a pris le 4e rang, tandis que Marc-Antoine Camirand a terminé au 10e échelon.

Septième sur la grille de départ, c’est avec son agilité habituelle que Dumoulin s’est faufilé – à trois reprises – de la queue du peloton jusqu’au Top-5. Le Trifluvien n’est qu’à 17 points d’Andrew Ranger, meneur au classement des pilotes. Kevin Lacroix se situe entre les deux pilotes, à 11 points de Ranger.

Avec neuf neutralisations, les 305 tours de la course ont mis à l’épreuve plusieurs pilotes de la série et ont ravi les spectateurs venus nombreux.

«Je suis vraiment très fier de mon équipe. Ils étaient prêts à réagir et les ennuis mécaniques ont été réparés rapidement», a expliqué le pilote de la voiture #47

«Le changement de l’essieu ne nous a pas permis d’apporter des modifications aux réglages pour améliorer le comportement de la voiture. Nous avons tout de même sauvé la soirée et à la fin, nous nous battions pour le podium. C’est pour cela que cette équipe a remporté le championnat l’an dernier et je vais tout faire pour me battre à l’avant du peloton pour les quatre prochaines courses.»

Il ne reste que quatre autres courses au calendrier 2019. La prochaine épreuve aura lieu ce week-end Canadian Tire Motorsport Park. (JC /NASCAR Pinty’s series et Dumoulin Competition)