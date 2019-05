Jasmin Bélanger champion canadien!

Le Club de judo Seikidôkan de Trois-Rivières a un nouveau champion canadien en la personne de Jasmin Bélanger. Il a vraiment tout donné pour aller chercher le titre de champion canadien chez les U18 (-55kg).

Comme le mentionnent les entraîneurs Christian Gagné et Anthony Pépin, «pour gagner son combat qui précédait la finale, Jasmin s’est battu farouchement jusqu’à 9 minutes et 52 secondes en Golden Score, en plus du combat initial de 4 minutes. C’est l’équivalent de 3 combats en un seul».

Bélanger a passé très près de répéter cet exploit en U21 en terminant avec la médaille d’argent: «Je savais que c’était ma journée et j’ai donné le tout pour le tout». Notons aussi le doublé de bronze de Raphaël Brûlé dans les catégories U16 et U18 ce qui a réjoui son entraîneur Philippe Davidson.

Huit athlètes de la Mauricie avaient obtenu leur laisser-aller pour cette compétition. Pour l’obtenir, ils devaient se classer parmi les quatre meilleurs au Québec dans leur catégorie et ils ont tous fait d’excellents combats à Edmonton. Il s’agit de Sunny Brochu, Éliot Beaulac, Raphaël Brûlé, Kathie Bourque et Ryôsuke Nagami Davidson, ainsi que Jasmin Bélanger et Léa St-Arnaud qui représentaient les U18.

L’autre athlète était Justin Tremblay du côté des U21.