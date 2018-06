Des jardins pour des familles dans le besoin

Crédit photo : Audrey Leblanc

JARDINAGE. Des élèves de 5e année de l’école Louis-de-France ont préparé 50 jardins de balcon pour des familles trifluviennes dans le besoin. Celles-ci pourront cultiver et consommer laitue, tomates et basilic frais cet été grâce à ce projet scolaire.

Aidés par Diane Boily, les élèves de trois classes ont pris part à la création des jardins de balcon. «L’école est déjà très active au niveau de l’agriculture maraîchère et cette année, on a pris un virage entrepreneurial. On voulait s’impliquer sur le plan communautaire et partager ce qu’on fait bien ici. C’est une belle façon de donner au suivant et de faire découvrir le jardinage», indique Mme Boily, qui est agente de développement à l’école Louis-de-France.

Le projet a débuté en début d’année scolaire et les graines ont été semées au printemps. Dernièrement, les élèves ont décoré les bacs et transplanté les plants dans ceux-ci. Ils ont participé à chacune des étapes de la production.

«Je trouve ça extrêmement formidable comme projet parce qu’il y a des gens qui n’ont pas les sous pour s’acheter des aliments frais», mentionne Angélique Desalliers.

«Les aliments dans les marchés coûtent de plus en plus cher. Je trouve que c’est une bonne chose que ces familles puissent manger gratuitement des aliments frais et pas seulement des légumes en conserve», renchérit Élisabeth Gervais.

Les organismes Ébyon et la Démarche des premiers quartiers s’occupent de la distribution, en collaboration avec les Artisans bénévoles de la paix. Plusieurs entreprises de la région ont aussi contribué au projet en fournissant le matériel nécessaire.