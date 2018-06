Jagmeet Singh de passage à Trois-Rivières

POLITIQUE. Le Chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, est en visite à Trois-Rivières en compagnie. Il a rencontré la presse ce matin accompagné du député trifluvien du NPD, Robert Aubin.

Hier, le Chef était de passage au Festivoix. Tôt ce matin, il visitait le Port de Trois-Rivières.

«C’est un honneur d’être ici aujourd’hui et c’est important pour moi de regarder comment on peut aider l’économie dans la région. Il faut développer cette région avec des investissements dans les trains passagers et également avec l’aéroport. Il faut avoir des vols internationaux. Il faut aussi avoir un meilleur fond pour les gens touchés par la crise de la pyrrhotite. Les gens victimes d’inondation ont eux aussi besoin de davantage d’aide du gouvernement fédéral», a-t-il commenté.

«Quand je rencontre les gens, je peux créer des liens et une connexion. On l’a senti hier avec les gens que j’ai rencontrés au Festivoix. (…) Je suis d’accord avec la légalisation du cannabis. La première chose qu’on doit faire, c’est de stopper la criminalisation des gens et avoir un système pour mieux les pardonner. C’est important, car beaucoup de gens ont des obstacles à voyager à cause de bilans criminels et ça peut nuire, entre autres, à leur éducation.»

Plus tard, il a rendu visite au Centre d’organisation mauricien des services et d’éducation populaire (COMSEP).