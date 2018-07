Jacques Villeneuve au Grand Prix de Trois-Rivières

Crédit photo : Photo archives

COURSE AUTOMOBILE. Jacques Villeneuve, le champion du monde 1997 de Formule 1, participera à la manche trifluvienne du tout nouveau Championnat de rallycross des Amériques ARX lors du Grand Prix de Trois-Rivières, les 4 et 5 août.

Il sera alors au volant d’une Subaru WRX STI préparée par Vermont SportsCar. Villeneuve se joint à Subaru Rally Team USA aux côtés de Chris Atkinson et Patrik Sandell, alors que le champion local sera en piste au GP3R pour la première fois depuis 2014, dans une voiture d’usine préparée tout juste de l’autre côté de la frontière canado-américaine.

Lors de sa dernière présence en piste au Grand Prix de Trois-Rivières, en Championnat du monde FIA de rallycross, il avait remporté sa première manche qualificative, avant que des ennuis mécaniques l’empêchent de poursuivre sur sa lancée dans les manches suivantes.

«Je me suis toujours senti à la maison sur le circuit de Trois-Rivières, c’est donc toujours un plaisir pour moi d’y être de retour, a mentionné Jacques Villeneuve. Le rallycross a connu une croissance exponentielle depuis la dernière fois que j’ai piloté ces époustouflantes voitures et je suis heureux de participer à nouveau à ce sport qui gagne en popularité. Je suis reconnaissant d’avoir cette opportunité de piloter une Subaru d’usine et je ferai tout en mon pouvoir pour aider l’équipe dans son aventure en Championnat de rallycross des Amériques.»

Le directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, Dominic Fugère, est heureux d’accueillir de nouveau Villeneuve sur son circuit, dans le championnat ARX.

«Jacques fait partie de la grande famille du GP3R et nous sommes toujours heureux de le compter parmi les nôtres. C’est toujours un plaisir pour nos amateurs locaux d’avoir un pilote d’ici à encourager en rallycross», se réjouit-il.