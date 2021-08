Jacques Deshaies et François Roy seront immortalisés

Le Grand Prix de Trois-Rivières a dévoilé les deux nouveaux visages qui seront intronisés au Temple de la renommée du GP3R lors de la 51e édition. Il s’agit du très impliqué, François Roy, et de Jacques Deshaies.

Monsieur Roy agit à titre d’annonceur maison depuis plusieurs années déjà. De son côté, monsieur Deshaies a agi comme pilote automobile et il est dorénavant directeur de la Série de courses Nissan Sentra.

Les Amis du Grand Prix ont aussi annoncé les récipiendaires de deux bourses remises annuellement à des pilotes de la relève. Vincent Desautels, qui course en karting, et Raphaël St-Pierre, qui course également en karting, seront les heureux élus.