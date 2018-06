Jacob Rabouin sélectionné par le Phoenix de Sherbrooke

HOCKEY. Dans la mire de plusieurs équipes, le jeune aleximontois Jacob Rabouin a finalement été sélectionné par le Phoenix de Sherbrooke lors du repêchage annuel de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), tenu le 2 juin dernier, au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

Jacob Rabouin, un défenseur de six pieds deux pouces et 185 lbs, a enfilé le chandail du Phœnix au 63e rang de l’encan. La saison dernière, il évoluait avec les Estacades de Trois-Rivières et a participé à la finale de la Ligue de hockey midget AAA du Québec.

«Quand j’ai entendu mon nom, c’était un feeling incroyable. J’en ai eu des frissons! C’est quelque chose que je vais me souvenir tout au long de ma vie. C’est vraiment un honneur pour moi. J’ai vécu ce moment avec ma famille et j’étais vraiment content», admet-il en entrevue avec l’Écho de Maskinongé.

«J’ai reçu beaucoup de messages et c’est vraiment le fun de voir que les gens sont derrière moi et qu’ils m’appuient là-dedans. C’est une belle tape dans le dos!»

Quelques heures avant le repêchage, le jeune défenseur a multiplié les rencontres avec les dirigeants de certaines formations du circuit Courteau qui souhaitaient en savoir un peu plus sur lui.

Jacob Rabouin aimerait percer l’alignement et contribuer au succès du Phoenix de Sherbrooke dès la prochaine saison. «Je pense être capable d’aider l’équipe avec mon jeu physique. Je dois me concentrer sur ce que je fais bien défensivement et jouer mon rôle. Je dois être constant et bon en désavantage numérique», rapporte-t-il.

Le 9 juin dernier, Rabouin participait aux tests physiques de l’équipe et à d’autres rencontres avec les dirigeants du Phoenix. Cette journée lui permettait également de se familiariser avec le fonctionnement de la LHJMQ et de sa nouvelle organisation.

Jacob Rabouin envisage s’entraîner tout l’été pour faire sa place au sein de la formation sherbrookoise cet automne. «Je vais travailler fort cet été pour faire partie de l’équipe. C’est mon objectif. Je veux être prêt pour le camp d’entraînement. Je veux améliorer ma vitesse parce que la ligue junior majeur c’est beaucoup plus rapide que le midget AAA», reconnait-il.

Par ailleurs, son ancien entraîneur des Estacades au niveau midget AAA, Frédéric Lavoie, n’avait que de bons mots à son endroit. «C’est un très bon défenseur défensif reconnu pour son implication physique. Il est capable d’affronter les meilleurs joueurs adverses. Il a été excellent durant toute la saison et c’est une denrée rare un gars comme lui».