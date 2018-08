Jacob Jacques passe au Climatisation Cloutier

LHSAAAQ. Les Loups de La Tuque ont procédé à une importante transaction avec le Climatisation-Cloutier du Cap-de-la-Madeleine. Ils ont rapatrié le défenseur Louis-Patrice Giguère.

Pour obtenir le défenseur originaire de la Beauce, les Loups ont dû céder Jacob Jacques ainsi que deux choix (3e et 6e tour 2019) au repêchage.

Giguère a disputé deux saisons sous les ordres de Tommy Gauthier et retrouvera plusieurs visages familiers au sein du vestiaire de la meute. Reconnu comme étant un défenseur en mesure de patiner avec la rondelle, il peut aussi mener la vie dure aux joueurs adverses par son jeu physique.

«Nous sommes très heureux de mettre la main sur LP à nouveau. Il a plusieurs amis dans notre chambre et sera un très bon fit à notre brigade défensive. Il possède de l’expérience et apportera de la vitesse en arrière qui était une lacune que nous devions combler», a commenté Gauthier.

Pour la perte de Jacques, les Loups devaient se départir d’un bon élément qui a connu toute une progression l’an dernier et qui deviendra assurément un bon défenseur dans cette ligue. «Ça nous a fait mal au cœur de se départir de Jacob, mais c’était le prix à payer pour avoir Giguère.»

En Jacob Jacques nous mettons la main sur un défenseur de 22 ans de 6′ et 200 LBS. Ce dernier a disputé 40 matchs dans la LHJMQ avec Halifax amassant 7 points. Au niveau Junior AAA il a disputé 144 matchs amassant 100 points, dont 28 buts en plus de passer 298 minutes au banc des punitions. L’année dernière avec les Loups de La Tuque, il a cumulé une fiche de 11 points en 20 matchs en saison et 8 points en 15 matchs dans les séries.

«Jacob est un défenseur qui bouge bien la rondelle et qui possède un bon lancer, a pour sa part commenté Fabien Dubé, directeur général du Climatisation Cloutier.

«Il a affiché une belle progression la saison dernière et il donnera plusieurs bonnes saisons dans notre ligue. Le plan initial était de garder Louis-Patrice, en l’accommodant nous voulions quand même obtenir un bon retour afin d’offrir le meilleur produit à nos partisans et nous croyons avoir réussi. Nous obtenons quand même trois valeurs pour Louis-Patrice et les partisans aimeront Jacob.» (Source: Facebook Loups de La Tuque/ Climatisation Cloutier)