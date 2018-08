Jacob Evans s’amène dans l’enclos des Aigles

Crédit photo : (Photo Blue Leprechaun photography)

BASEBALL. Les Aigles de Trois-Rivières ont embauché le releveur gaucher Jacob Evans. Le choix de 6e ronde des Cardinals de St-Louis provient du niveau AA où il a disputé 48 manches cette saison avec la formation de Springfield.

En carrière dans les rangs professionnels, Evans montre une moyenne de points mérités de 3.50 en 233 manches et deux tiers de travail. Il a connu sa meilleure campagne en 2017 où il a maintenu une moyenne de points mérités de 1.88, retiré 27 frappeurs sur trois prises et accordé six buts sur balles en 24 manches au niveau A+.

L’athlète de 24 ans effectuera ses premiers pas dans le baseball indépendant avec les Aigles.

Après avoir libéré Taylor Oldham la semaine dernière, les Aigles disposaient d’un casier vacant dans leur vestiaire. Le gérant TJ Stanton compte à ce jour 12 lanceurs et 10 joueurs de position dans son alignement.