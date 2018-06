Les Jackals se sauvent avec la série

CAN-AM. Les Aigles de Trois-Rivières ont raté une opportunité de revenir dans la rencontre en fin de troisième manche, ce qui est venu les hanter par la suite. Les Jackals y sont allés d’une poussée de cinq points quelques instants plus tard pour inscrire un gain de 8 à 1.

Après deux simples et un but volé de Taylor Oldham, les Aigles étaient en bonne position pour combler le retard qu’ils accusaient, avec deux coureurs aux extrémités et aucun retrait au tableau. Les choses ont toutefois tourné au vinaigre puisque Sam Dexter, Alexi Colon et Alberth Martinez ont été retirés dans l’ordre, sans même permettre à Oldham de croiser le marbre.

Cette opportunité gaspillée par les Aigles a semblé donner confiance aux visiteurs qui ont ouvert la machine face au partant Chris Murphy en quatrième manche. Le droitier a accordé six coups sûrs et cinq points aux Jackals, ce qui allait mettre fin à son match peu de temps après. Murphy, qui subissait sa deuxième défaite de la saison, voit maintenant sa moyenne grimper à 5,24.

Les hommes de TJ Stanton ont été plus timides au bâton dimanche, avec une récolte de quatre coups sûrs, contre neuf retraits sur des prises.

Après une longue séquence à la maison, les Trifluviens bénéficieront d’une journée de repos, ce soir, avant de prendre la direction de Québec pour une série de trois matchs face aux Capitales. Les Aigles reviendront par la suite au Stade Stereo+, vendredi prochain, alors qu’ils se mesureront à la République dominicaine.

