Investissement Québec dévoile l’initiative Productivité innovation

Investissement Québec lance l’initiative Productivité innovation, qui vise à propulser la compétitivité et à accélérer la croissance des entreprises d’ici par la productivité et l’innovation.

L’initiative Productivité innovation succède à l’initiative Manufacturiers innovants lancée en 2016 pour inciter les entreprises manufacturières à augmenter leur productivité. Cette initiative a connu un franc succès.

La nouvelle mouture encourage les entrepreneurs et entrepreneures, les dirigeants et dirigeantes d’entreprise de toutes les régions du Québec à passer dès maintenant à l’action en misant sur l’innovation sous toutes ses formes et sur l’adoption de technologies et de procédés comme la numérisation, l’automatisation, la robotisation et le recours à l’intelligence artificielle.

L’initiative Productivité innovation met à la disposition des entreprises d’autres outils novateurs :

• Les labs Productivité innovation, qui sont à la fois des vitrines et des forums d’échanges virtuels regroupant des entrepreneurs et des dirigeants d’entreprise prêts à passer à l’action. Investissement Québec accompagnera ainsi quelque 1200 entrepreneurs et dirigeants par l’organisation d’une vingtaine de labs par année dans tout le Québec.

• Des événements stratégiques, comme le forum Productivité innovation, qui aura lieu à l’automne 2020. Sa programmation offrira des conférences, des témoignages et des panels. Ce sera l’occasion d’en apprendre plus sur les bonnes pratiques par l’entremise de cas concrets illustrant l’augmentation de productivité par la transformation numérique.

• Un accompagnement technologique personnalisé par Investissement Québec – CRIQ pour augmenter l’autonomie des entreprises à réaliser des projets.

• Des contenus, conseils et témoignages rendus disponibles aux entreprises tout au long de l’initiative Productivité innovation, notamment via le microsite productiviteinnovation.com.

Investissement Québec et le gouvernement du Québec se donnent une cible de financement de 2,4 milliards $, sur quatre ans (2020-2024) à même les fonds propres d’Investissement Québec et les fonds du gouvernement du Québec, en complémentarité avec les propositions des institutions financières et des partenaires privés.