Investissement de plus de 410 000 $ pour soutenir la main-d’œuvre en soudage-montage

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, annonce qu’une contribution financière de 410 239 $ est accordée au Comité sectoriel de la main-d’œuvre dans la fabrication métallique industrielle pour la formation de 22 participants en soudage-montage en Mauricie et dans le Centre-du-Québec.

Le programme de DEP en soudage-montage d’une durée de 1 800 heures sera dispensé en alternance travail-étude par le Centre de formation professionnelle Qualitech du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy à Trois-Rivières.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme de formations de courte durée (COUD). Ce programme connaît un succès important puisque le taux de diplomation des participants est de 85 %. De plus, le taux de rétention en emploi après trois mois est de 91 %.

Ce projet de formation, d’une durée de trois ans, permettra aux participants d’obtenir un Diplôme d’études professionnelles (DEP) en plus de recevoir une formation complémentaire du Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) jusqu’à l’obtention du certificat de qualification professionnelle. (A.L.)