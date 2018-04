Investissement de 4,7 M$: la SPA Mauricie triple sa superficie

INVESTISSEMENT. La SPA passera de la parole aux actes alors qu’elle ira de l’avant avec son projet d’agrandissement, ce qui signifie un investissement de 4,7 M$.

Cet investissement permettra l’ajout de 17 000 pieds carrés (sur deux étages) aux 8500 déjà existants.

«C’est un projet réfléchi qui répond à nos activités. Nous avons signé avec plusieurs nouvelles municipalités et ça va nous permettre d’accueillir de nouveaux animaux, surtout que c’était devenu trop exigu d’accueillir nos animaux errants. Cet investissement de 4,7 M$ va nous permettre un agrandissement sur deux étages et l’ajout d’un 8500 pieds carrés entièrement dédié à l’adoption», lance d’emblée le directeur général de la SPA Mauricie, Marco Champagne.

«Nous allons pouvoir adopter davantage et donner une deuxième chance dans la vie à plusieurs animaux. Nous pourrons ajouter 150 pensionnaires aux 150 que nous avions déjà. Ce projet va nous permettre de poursuivre encore plus notre mission et permettra la création de 12 nouveaux emplois. Ces emplois s’ajouteront à notre quarantaine d’employés qui sont compétents et surtout très passionnés.»

La construction s’amorcera la semaine prochaine et devrait s’étaler jusqu’au mois de novembre.

«Ça fait longtemps qu’on parle de ce projet-là et le jour J est enfin arrivé. Le conseil d’administration était conscient du besoin d’améliorer les espaces qui se voulaient trop petits depuis quelques années», a pour sa part commenté Daniel Cournoyer, président du conseil d’administration de la SPA Mauricie et conseiller municipal.

S’ajoutera également une grande salle de chirurgie, des salles de contact adaptées, une salle de formation pour 50 personnes et des bureaux administratifs au deuxième étage.

Les objectifs sont d’augmenter le confort des animaux et de diminuer leur stress. Voilà pourquoi des salles – style condo – insonorisées seront également créées.

La succursale trifluvienne demeurera ouverte au public durant les travaux.