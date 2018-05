Investissement de 400 000 $ chez Campanipol

Crédit photo : Audrey Leblanc

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN. L’entreprise Campanipol à Sainte-Geneviève-de-Batiscan vient d’investir 400 000 $ pour la construction d’un nouveau bâtiment multifonctionnel. La famille Lefebvre St-Arnaud y prépare maintenant les paniers bios en plus d’y accueillir les clients.

Ce bâtiment de près de 12 000 pieds carrés permettra à l’entreprise de produire plus de paniers et même d’offrir certains légumes presque toute l’année. La bâtisse abrite non seulement le kiosque de vente, mais aussi les bureaux administratifs, une section pour la préparation des paniers, trois entrepôts réfrigérés et une partie atelier.

«C’est un investissement important pour l’avenir de la ferme, indique Robert St-Arnaud, le père de la famille et le cofondateur de l’entreprise. Ça va faciliter le travail de tout le monde. C’est une infrastructure qui s’imposait pour continuer de se développer parce qu’on ne pouvait plus agrandir nos anciens locaux.»

Le projet s’est échelonné sur plusieurs mois. La famille a élaboré les plans en 2016 et la construction a débuté le 30 mai 2017. Une grosse partie du travail a été réalisée par le noyau familial, des employés et des amis.

«À cet endroit, il y avait un champ qu’on cultivait, mentionne Charles Lefebvre St-Arnaud. Il a fallu faire un gros travail d’aménagement du terrain avant de pouvoir commencer à construire. L’espace dont on dispose maintenant nous permet de faire quatre fois plus de paniers que présentement. On a prévu les infrastructures pour le futur.»

Cette saison, ce sont 443 paniers de légumes biologiques qui sont préparés chaque semaine. Les clients sont principalement des gens de la Mauricie et de la région de Québec. En haute saison, l’entreprise embauche quelque 20 employés. «L’idée avec la nouvelle bâtisse, c’est de pouvoir avoir des employés à l’année», ajoute Charles.

Rappelons qu’auparavant, le kiosque de la ferme était situé sur la rue Principale. L’entrée se trouve maintenant sur le chemin Campanipol (anciennement chemin de desserte). C’est d’ailleurs la famille qui a proposé que cette route soit renommée. À sa surprise, sa demande a été acceptée.

Une histoire de famille

C’est en 1983 que Robert St-Arnaud a acheté la terre à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. L’année suivante, il a obtenu la certification biologique et a commencé à faire de la grande culture. C’était surtout du sarrasin à l’époque.

Au fil des ans, sa femme Danielle Lefebvre et lui se sont orientés vers la production maraîchère. En 1992, ils ont commencé à faire des paniers bios. Ils travaillent maintenant aux côtés de leurs trois enfants, Florence, Charles et Félix, qui sont la relève de l’entreprise familiale.

Six hectares cultivés

Campanipol, c’est trois serres, cinq hectares de légumes et un hectare de fraises. C’est aussi 48 espèces et pour chacune d’entre elles, une à dix variétés.