Investir dans le bien-être des animaux

Entreprise. Un vent de changement a soufflé sur l’Hôpital Vétérinaire de Houssart au cours des dernières semaines avec le déménagement des opérations au 806, boulevard Thibeau, à Trois-Rivières. Les propriétaires, Dre Cloé Gervais St-Cyr et Dr Alexandre Burelle, ont investi près de 1,3 M$ dans ce nouvel emplacement dédié au bien-être des animaux.

En plus d’offrir l’ensemble des services disponibles dans le réseau Vétérinaire Accès Vet, le concept Café mordant a également été implanté dans la nouvelle bâtisse de l’Hôpital Vétérinaire de Houssart.

Le Café mordant occupe une partie des 8200 pi2 du premier étage tandis qu’une mezzanine d’environ 1000 pi2 sert, entre autres, d’aire de jeux pour les compagnons canins qui viennent socialiser. Cette dernière possède plus d’une vocation puisqu’elle se transforme en salle de formation où divers sujets, tel le comportement animal, y sont abordés. Ce dernier sujet est d’ailleurs primordial pour l’Hôpital Vétérinaire de Houssart, car chaque nouveau patient a droit à un atelier de comportement d’une heure avec une technicienne.

«Comme avant, nous offrons toute la gamme des services vétérinaires pour les animaux domestiques dans un espace plus fonctionnel et convivial. Par ailleurs, nos nouveaux locaux nous ont permis d’aménager deux salles de consultation supplémentaires pour un total de six en plus d’une salle de discussion familiale. À cet endroit, on y discute de cas complexes et de situations de fin de vie dans une ambiance chaleureuse. Les familles peuvent prendre le temps de se recueillir et de discuter de la santé de leur animal, mentionne Dr Alexandre Burelle. La relocalisation nous a aussi permis d’ajouter deux vétérinaires à notre service d’urgence, une toiletteuse ainsi que trois employés au Café mordant», ajoute-t-il.

«Notre philosophie est orientée en fonction du bien-être des animaux, c’est pourquoi nous avons créé un environnement visant à réduire au minimum leur stress, et ce, en créant des espaces exclusifs pour les chats et les chiens. De plus, le service de pension a été amélioré, une aire de jeux extérieure a été aménagée et des condos à chats ont été intégrés pour la pension longue durée», indique Dre Cloé Gervais St-Cyr.