Introduction par effraction chez Laferté bicycles: un homme de 45 ans arrêté

La Direction de la police de Trois-Rivières est intervenue, mercredi vers 6h30, sur une introduction par effraction au commerce Laferté bicycles, sur la rue Laviolette.

Sur place, les patrouilleurs ont constaté que la porte d’entrée du commerce était fracassée. Le responsable des lieux aurait remarqué que deux vélos électriques d’une valeur de 9000$ chacun avaient été volés.

Les policiers ont été en mesure de récupérer certains outils ayant servi à commettre le délit. Un ratissage du périmètre a permis de retrouver deux boîtes abandonnées qui contenaient les vélos volés.

L’assistance du technicien en identité judiciaire a permis de procéder à l’analyse de la scène et relever certains éléments d’enquêtes. Les enquêteurs ont vérifié les caméras de surveillance qui auraient capté des images du délit. Suites à certaines informations reçues, ils ont obtenu un mandat d’entrée pour un logement de la rue Richard, située près du commerce.

Les enquêteurs y ont arrêté un homme de 45 ans connu des milieux policiers.

Il comparaît aujourd’hui sous des accusations d’introduction par effraction et de vol de plus de 5000$, de possession d’outils de cambriolage, possession de métamphétamines et voies de fait, dans un dossier antérieur.