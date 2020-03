Intersection Barkoff/des Ormeaux: bientôt des feux de circulation

Des feux de circulation apparaîtront bientôt à l’intersection des rues Des Ormeaux et Barkoff, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

Cette décision de la Ville de Trois-Rivières fait suite à la réalisation d’une grande étude de sécurité routière dans le secteur des rues Barkoff, des Ormeaux et Vachon afin d’améliorer la sécurité des usagers de la route et des piétons et cyclistes du secteur. Cette étude a amené des solutions, dont l’installation de feux de circulation à cette intersection.

«Ça fait longtemps qu’il n’y a pas eu d’actions concrètes dans ce secteur. Dès qu’on imaginait une idée, on imaginait tous les impacts les uns après les autres – sur l’entrée d’autoroute, sur l’entrée du pont Radisson – et l’effet domino que cela engendrerait. En même temps, le transport actif est très sollicité», souligne le conseiller municipal du district des Estacades, Pierre-Luc Fortin.

Tout le monde sera gagnant avec l’installation de ces feux de circulation, estime le conseiller.

«Le but est d’assurer la sécurité de tous. Ça aidera à contrôler le flux de circulation durant les heures de pointe et ça facilitera la traversée de la rue pour les piétons, soutient-il. Le matin, à l’heure de pointe, on s’improvise des doubles voies. C’est l’enfer. Quand on est à pied, c’est également extrêmement dangereux de traverser là. N’oublions pas qu’il y a beaux de jeunes qui habitent le secteur.»

Le secteur s’est aussi beaucoup développé ces dernières années. On peut penser à l’arrivée du terminus des autobus de la Société de transport de Trois-Rivières aux Galeries du Cap ou au déménagement du Canadian Tire du Cap-de-la-Madeleine à cet endroit également. Le conseiller municipal cite également le petit centre commercial de la rue Des Ormeaux qui s’est grandement développé en quelques années.

Les feux de circulation pourraient être installés cet été au coin des rues des Ormeaux et Barkoff.

Par ailleurs, des mesures d’aménagement transitoires sont aussi prévues sur la rue Barkoff pour favoriser le transport actif. Cela consistera essentiellement à ajouter un marquage au sol sur la rue, du côté où l’on ne retrouve pas de trottoir.

«Il faut être capable de marcher des deux côtés de la rue de façon sécuritaire. Le marquage se veut une mesure transitoire pour planifier une voie pour les usagers vulnérables. Le secteur se développe beaucoup, sur le plan commercial, mais aussi sur le plan résidentiel. La configuration des commerces donne l’avantage de pouvoir circuler à pied entre eux», indique M. Fortin.

Dans l’avenir, le conseiller municipal souhaite également travailler sur des aménagements sur la rue Vachon. «Il n’y a rien du tout en ce moment sur la rue Vachon : pas de trottoir ni de piste cyclable. Il y a le passage Clément-Jobin qui y débouche. Il faut penser à quelque chose pour cette rue», conclut-il.