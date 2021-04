Internet haute vitesse : 19,8 M$ pour brancher plus de 1 600 foyers en Mauricie

Les gouvernements du Canada et du Québec investissent 19,8 millions de dollars pour brancher plus de 1 600 foyers de la Mauricie à Internet haute vitesse d’ici septembre 2022.

La somme accordée permettra d’offrir l’Internet haute vitesse de Cogeco dans les municipalités suivantes : Batiscan, Champlain, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Maurice, Saint-Narcisse, Saint-Prosper-de-Champlain, Saint-Stanislas, Saint-Boniface, Yamachiche, Grandes-Piles, Hérouxville, Lac-aux-Sables, Lac-Normand, Saint-Adelphe, Sainte-Thècle, Saint-Roch-de-Mékinac, Saint-Séverin, Saint-Tite, Trois-Rives, Shawinigan et le secteur Pointe-du-Lac de Trois-Rivières.

Au cours des prochaines semaines, Cogeco procédera à l’inventaire des territoires visés pour s’assurer qu’aucun foyer ne sera laissé sans service. «Ça permettra de combler des écarts importants dans les potentiels de développement des secteurs», soutient le ministre Jean Boulet.

«C’était très important pour nous parce que la vitalité de nos régions passe par Internet haute vitesse», renchérit la ministre Sonia LeBel. Par ailleurs, Telus investit plus de 2 millions de dollars dans les MRC de Mékinac et des Chenaux en 2021 pour accélérer le déploiement de ses réseaux PureFibre et 5G.

Les investissements de la compagnie incluent les projets suivants: le déploiement du réseau PureFibre à plus de 1 200 familles et entreprises des communautés de Saint-Prosper, Saint-Stanislas et Saint-Adelphe, le déploiement de la technologie 5G, avec le spectre existant, à Saint-Tite ainsi que l’ajout d’un nouveau site de télécommunication dans la communauté de Saint-Adelphe.

Telus a également soumis des projets à l’attention du CRTC dans le but d’étendre la couverture de son réseau 4G LTE à Notre-Dame-de-Montauban et Sainte-Thècle.