Camille Desjardins a appris à la dure qu’il était interdit de circuler sur la chaussée en planche à roulettes (longboard) en recevant un constat d’infraction de 128$.

Le jeune homme de 25 ans circulait sur la chaussée de la rue Saint-Olivier quand il a été interpellé par deux policiers.

C’est que le code de la sécurité routière stipule qu’il est interdit de circuler sur la chaussée sur une planche à roulettes, en patins à roues alignées et sur une trottinette équipée d’un moteur. Si Camille Desjardins ne contredit pas le code de la sécurité routière, il trouve regrettable que le code de la sécurité routière et l’engagement de la Ville de Trois-Rivières à favoriser le transport actif entrent en conflit.

«Certains pourraient arguer que les planchistes disposent déjà d’installations prévues à cet effet, mais la population de planchistes de la ville de Trois-Rivières ne saurait être contenue dans un espace si restreint (ex. Parc des Ormeaux). C’est encore pire en temps de pandémie alors qu’il est impératif de respecter les mesures de distanciation physique», souligne Camille Desjardins dans un courriel envoyé à L’Hebdo Journal.

«D’après le Gouvernement du Canada, la trottinette, le ski, les patins à roues alignées et la planche à roulettes sont considérés comme des transports actifs, plaide-t-il. Le code de la sécurité routière et la politique de développement durable de Trois-Rivières entrent donc en conflit. Ce règlement n’est plus adapté à la réalité et aux enjeux d’aujourd’hui. Avec l’arrivée du beau temps, il serait temps que la ville revoie sa politique de règlementation sur les transports actifs pour démocratiser les sports dans notre centre-ville.»

Interpellé à ce sujet, le conseiller municipal du district du Carmel et président du Comité sur la mobilité durable et la sécurité routière, Pierre Montreuil, affirme que «son réflexe de prévention [lui] dit de protéger le plus vulnérable sur la route, même si c’est de protéger cet usager de lui-même».

«Comme élu concerné par les transports actifs, je dois aussi me conformer à la loi, mais ça me motive encore plus à développer le réseau cyclable et pour les piétons pour que les Trifluviens puissent se déplacer sur de courtes distances de façon agréable. (…) J’aimerais que les transports actifs soient plus favorisés, mais pas à n’importe quel prix. Si un usager se met en danger en allant dans un lieu inadéquat, je tiens à protéger la personne la plus vulnérable», ajoute M. Montreuil.

Les utilisateurs de planches à roulettes et de patins à roues alignées peuvent circuler sur les pistes cyclables sans problème, ainsi que sur les bandes cyclables délimitées par un trait de peinture sur la chaussée, précise Luc Mongrain, sergent aux relations publiques à la Direction de la police de Trois-Rivières.