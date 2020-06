Interdiction d’arrosage en vigueur partout en ville

La Ville de Trois-Rivières annonce qu’un avis d’interdiction d’arrosage est en vigueur dès maintenant sur l’ensemble de son territoire. Cet avis est en vigueur jusqu’à l’émission d’un avis contraire.

C’est que la Ville constate une forte augmentation de la consommation d’eau depuis le début de la saison chaude en raison de l’arrosage des pelouses.

Pendant toute la durée de cet avis, il est interdit :

• D’arroser la pelouse (sauf si on détient un permis d’arrosage temporaire);

• D’utiliser tout système d’arrosage automatique;

• De laver un véhicule routier, une remorque, un bateau et une caravane.

L’arrosage manuel des potagers et des fleurs demeure permis. Le remplissage des piscines est quant à lui permis entre minuit et 6 h.

Cet interdiction d’arrosage temporaire permettra de rationaliser la consommation d’eau afin de permettre une distribution d’eau adéquate pour la consommation et d’assurer les réserves nécessaires advenant des incendies majeurs. Précisons qu’il est exceptionnel que la Ville impose des avis d’interdiction d’arrosage, le dernier remontant à 2010.

Patrouilleurs et sensibilisation

Les patrouilleurs de la Ville seront sur le terrain afin de sensibiliser les citoyens et de faire respecter la réglementation en vigueur. Rappelons que les contrevenants sont passibles d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ en cas de récidive.

Les citoyens sont invités à sensibiliser leur voisinage afin que tous prennent en compte l’interdiction en vigueur.