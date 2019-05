Inondations: Trois-Rivières en mode surveillance

Le ministère de la Sécurité publique prévoit que l’eau du lac St-Pierre atteindra un maximum de 3,26 mètres pour ensuite diminuer progressivement. Une baisse significative est prévue à partir du week-end. Ces prédictions amènent l’Organisation municipale de la sécurité civile de Trois-Rivières à passer en mode «surveillance».

Cela signifie qu’elle met fin à ses rencontres et à ses tournées journalières des secteurs sinistrés, mais qu’elle continuera de surveiller la situation de près, jusqu’au retrait complet des eaux.

Les riverains sont nombreux à vouloir procéder au nettoyage de leur terrain et au démantèlement des digues. La Ville a commencé à mobiliser ses troupes en vue du rétablissement.

Elle invite les citoyens qui souhaitent se débarrasser de leurs sacs de sable à les déposer en bordure de rue afin qu’ils soient collectés par la Ville, entre le mardi 21 mai et le vendredi 24 mai.

Afin d’offrir l’aide et le soutien nécessaire aux sinistrés, les Forces armées canadiennes ont été appelées en renfort pour la corvée de nettoyage. À ce jour, la Ville n’a toujours pas reçu de confirmation de la part des autorités militaires, mais elle assure que d’autres alternatives seront envisagées dans l’éventualité d’un refus ou d’une indisponibilité.

Au pire des inondations sur le territoire de Trois-Rivières, 157 résidences ont été isolées par l’eau. Parmi elles, une quinzaine pourrait avoir été endommagée.

Dès que les eaux se seront retirées, des inspecteurs visiteront et accompagneront les propriétaires sinistrés dans leurs démarches pour réparer leur propriété et faciliter l’accès au programme d’indemnisation et d’aide financière.

D’ici là, il est possible d’avoir accès à l’information relative à ce programme sur le site Web municipal: v3r.net.

172 462$ pour 50 000 sacs de sable

La mairesse par intérim, Ginette Bellemare, a dû autoriser des dépenses d’urgence de l’ordre de 172 462$ pour l’acquisition de sacs de sable pour remédier à la situation d’urgence causée par la crue des eaux printanières. Avec ce montant, 50 000 sacs de sable ont pu être acquis rapidement.

Au total, 75 000 sacs de sable ont été distribués, de sorte que la facture totale s’élève à environ 212 000$.

L’administration municipale précise qu’un post mortem sera réalisé lorsque l’opération de nettoyage faisant suite aux inondations sera terminée. La directrice générale de la Ville, France Cinq-Mars, note qu’il faudra peut-être penser, éventuellement, à mettre en place un fonds de risque pour les cas d’inondations, de micro-rafales et autres phénomènes du genre.