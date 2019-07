Inondations: les citoyens invités à s’exprimer sur les zones d’intervention spéciales

C’est ce jeudi (4 juillet) à 19h que les citoyens et organisations de la ville sont invités à s’exprimer sur le projet de décret instituant une zone d’intervention spéciale (ZIS) dans le but de décréter un moratoire sur la construction et la reconstruction des bâtiments situés dans l’ensemble des zones inondables cartographiées 0-20 ans.

Le moratoire serait maintenu jusqu’à l’élaboration d’un nouveau cadre normatif par le gouvernement et de sa mise en œuvre par les municipalités.

À Trois-Rivières, cela concerne plus principalement les citoyens des districts de Chavigny et de Pointe-du-Lac qui ont été touchés par les inondations ces dernières années en raison de la crue des eaux.

Des exceptions pourraient être ajoutées au décret, entre autres pour autoriser certains travaux de réparation des bâtiments touchés par les inondations de 2019. Cependant, toute autre construction en zone inondable est suspendue le temps de mener ces consultations.

Pour l’instant, le moratoire ne touche pas de projets de la Ville, seulement des projets privés. En attendant la décision finale du gouvernement, tout projet de construction en zone inondable 0-20 ans est suspendu.

L’objectif de la ZIS serait aussi d’assurer la sécurité des personnes et des biens, de favoriser une gestion rigoureuse des zones inondable et d’assurer l’application uniforme de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables sur tout le territoire ayant été sinistré.

L’assemblée publique se déroulera à l’hôtel Gouverneur.

Considérée dans une ZIS…sans indondation

Sophie René de Cotret, qui habite le secteur de Pointe-du-Lac, avait pour projet de transformer le chalet familial afin de pouvoir y vivre toute l’année. Son projet de construction avait reçu l’aval de la Ville. Elle ne s’est pas formalisée lorsque, le même jour, le gouvernement déposait son projet de décret, surtout qu’on lui avait confirmé que son projet se trouvait hors de la zone inondable 0-100 ans.

«Ce que l’annonce du décret a soigneusement omis de préciser, c’est que la délimitation de la zone inondable soumise à l’interdiction de construction (c’est-à-dire la zone d’intervention spéciale ou ZIS) n’est pas celle déterminée par les villes. Il s’agit d’un nouveau tracé, beaucoup plus étendu, fait par le ministère et délimitant le « périmètre de la zone d’intervention spéciale du territoire inondé au printemps 2017 et au printemps 2019.» Mais je n’ai jamais été inondée! Ni en 2017, ni en 2019, ni même en 1976 lors de très grandes crues et d’embâcles sur le Lac St-Pierre. Alors, je ne comprends pas», explique la citoyenne dans un document transmis aux médias et au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, tout en invitant les citoyens à se présenter nombreux à la consultation du 4 juillet.

Elle demande notamment au gouvernement de revoir la délimitation de la ZIS, avant l’adoption du décret, en respectant les zones inondables établies par les municipalités. Elle demande aussi aux élus d’aboutir à une ZIS adéquate et qui corresponde à leur réalité locale.