Innofibre reçoit 125 000$ pour poursuivre ses travaux

Le Centre d’innovation des produits cellulosiques Innofibre du Cégep de Trois-Rivières a reçu une subvention de 125 400$ du gouvernement fédéral pour concevoir des bioproduits agro-industriels fabriqués à partir de résidus de la transformation industrielle du chanvre et du lin.

Ce projet offre des avantages économiques aux agriculteurs du Québec tout en encourageant la mise au point de matériaux d’origine agricole pour remplacer des matériaux moins respectueux de l’environnement.

Plusieurs produits sont en cours de développement à l’échelle pilote pour accélérer le développement technologique, dont des granules pour la bioénergie, du papier de spécialité et des panneaux composites.

«Les résultats sont prometteurs et intéressants. On va poursuivre leur développement. C’est important que les produits soient compétitifs avec ce qui existe déjà sur le marché. On a également un souci de transfert des connaissances en formant de la main-d’œuvre qualifiée pour que le secteur de l’agriculture et de l’Agroalimentaire puissent bénéficier de ces travaux. On constate que la demande est présente», souligne Jean-Philippe Jacques, directeur général du Centre d’innovation des produits cellulosiques Innofibre.