Initiation au chant Gospel                   

Vous avez envie de chanter et d’en ressentir tous ses bienfaits, ou tout simplement de vivre l’expérience Gospel? Joignez-vous à la « Classe de Maître » pour chanter et découvrir le gospel de l’intérieur.

La formation se fera sous la direction dynamique du franciscain Guylain Prince, ofm et fondateur de Maison InterCD, accompagné du pianiste chevronné Louis-René Paré, et de Robert Aubin, invité, qui agira en tant que personne-ressource.

Elle se tiendra au sous-sol de la Basilique du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, le samedi 13 novembre, entre 10h 1et 15h. Il en coûte 20$ par participant pour s’y joindre. Pour confirmez votre présence, vous devez contacter le direction@maisonintercd.com ou le 819-519-5090.

Le gospel est une musique de l’âme qui traduit une passion, une soif, un désir, soit celui de célébrer. C’est une musique entraînante, vivifiante et joyeuse qui conduit au dépassement de soi et invite à la fête. Profondément spirituelle et humaine, cette musique nous enflamme de l’intérieur, se mêle au souffle de la voix, aux rythmes du corps et qui délivre.

-Mesures sanitaires respectées (distanciation 2m-lavage de mains)

-Masque obligatoire (pour tout déplacement)

-Passeport vaccinal + preuve d’identité exigés

-Apportez votre bouteille d’eau et votre lunch (dîner) (JC)