Ingrid St-Pierre à l’Amphithéâtre Cogeco

L’auteure-compositrice-interprète Ingrid St-Pierre et ses invités fouleront la grande scène extérieure de l’Amphithéâtre Cogeco le 5 septembre prochain.

C’est sous la direction artistique d’Ingrid St-Pierre que quatre jeunes issus de Secondaire en spectacle et de Cégeps en spectacle performeront sur la scène. Pour l’occasion, ils seront accompagnés de Vincent Vallières et Safia Nolin.

Deux autres artistes invités se joindront à eux pour accompagner en chanson Simone Fugère du Campus de Carleton-sur-Mer, Félix Bédard du Cégep de Jonquière, Rayane Tber de l’Académie Dunton à Montréal et Charlie-Anne Blanchet de l’École secondaire Pamphile-Le May à Sainte-Croix, le tout dans une mise en scène de Gabrielle Rémillard.

Produit par La maison fauve en collaboration avec Secondaire en spectacle et le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), ce rendez-vous musical entend offrir des moments riches et inspirants entre les jeunes, les artistes ainsi que les musiciens sous l’œil complice du public.

Les billets pour le spectacle Ingrid St-Pierre et invités avec Secondaire et Cégeps en spectacle seront mis en vente le 22 juin 2021 à 11h sur amphitheatrecogeco.com et par téléphone du mercredi au samedi de 13 h à 18 h au 819 380-9797.