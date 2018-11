Infrastructures sportives: des tarifs supplémentaires pour les usagers de l’extérieur de la ville

Dès janvier 2019, la Ville de Trois-Rivières instaurera une tarification spéciale pour les résidents des municipalités environnantes qui utilisent les infrastructures municipales.

Au total, cette mesure affectera 1200 inscriptions, tout sport confondu, réparties dans 25 municipalités de la Mauricie et de la Rive-Sud.

«C’est pour une question d’équité face aux Trifluviens qui paient des taxes pour entretenir ces infrastructures», explique Jean-Marc Bergeron, chef de cabinet du maire et ancien directeur des loisirs de la Ville de Trois-Rivières.

Auparavant, les résidents des municipalités environnantes qui utilisaient les infrastructures sportives trifluviennes payaient uniquement les frais d’inscription à une association sportive.

Des frais s’ajouteront au coût initial de l’inscription à compter de 2019.

On parle de 138$ pour les sports nautiques et aquatiques, 144$ pour les sports pratiqués en gymnase, 311$ pour les sports sur pelouse et 716$ pour les sports sur glace.

Une ressource de la Ville ira à la rencontre des municipalités dont les citoyens utilisent les infrastructures sportives trifluviennes afin de leur expliquer la participation financière qu’elles doivent assumer quant aux coûts d’opération découlant de cette utilisation.

Municipalités touchées par MRC

Shawinigan

MRC des Chenaux

Saint-Maurice

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Sainte-Anne-de-la-Pérade

Saint-Stanislas

Saint-Luc-de-Vincennes

Champlain

Saint-Narcisse

Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Batiscan

MRC de Maskinongé

Saint-Étienne-des-Grès

Yamachiche

Charette

Maskinongé

Saint-Boniface

Saint-Barnabé

Louiseville

Sur la Rive-Sud