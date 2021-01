Infirmière à domicile : comment ça s’organise ?

Personne n’est jamais vraiment préparé à un problème de santé, que ce soit suite à une intervention chirurgicale, un état de santé déclinant en raison de l’âge, ou des soins palliatifs. Lorsque vous ou un de vos proches êtes confronté à un problème médical qui affecte votre mobilité, les options de soins disponibles comprennent l’hospitalisation, le séjour dans un établissement de soins ou l’embauche d’une infirmière privée à domicile.

Dans bien des cas, l’option préférée sera de recevoir des soins médicaux et une assistance dans le confort de son domicile. Comprendre comment organiser les soins à domicile avec une infirmière est la première étape importante.

Quels sont les avantages d’embaucher une infirmière à domicile ?

Avec des soins personnalisés offerts par une infirmière à domicile, vous pouvez profiter de la tranquillité d’esprit qui accompagne le fait de savoir que votre proche est pris en charge même lorsque vous n’êtes pas là. Pour ceux qui ont besoin de soins à temps plein, une équipe de soins infirmiers privés peut offrir aux familles beaucoup de répit tout en permettant aux patients de se sentir à l’aise et en confiance chez eux plutôt que dans un établissement.

La plupart des personnes se sentent plus indépendantes chez elles et sont plus susceptibles de s’engager avec le personnel soignant et de participer à leurs propres efforts rétablissement.

Enfin, embaucher une infirmière privée à domicile permet de prévenir les complications médicales et de gérer celles-ci grâce à une évaluation, un traitement et un suivi appropriés du patient.

Quels soins infirmiers sont généralement offerts à domicile ?

L’infirmière à domicile peut offrir une grande variété de soins, entre autres :

– Administrer des médicaments

– Vaccination

– Soigner les plaies

– Faire des prises de sang

– Suivi de la tension artérielle

– Assurer l’hygiène des stomies et des cathéters

Conseils pour embaucher une infirmière pour les soins à domicile

L’embauche d’une infirmière privée pour les soins à domicile ressemble beaucoup à l’embauche de tout autre fournisseur de services. Il est important de faire preuve de diligence avant de prendre une décision. Voici quelques conseils sur la façon d’embaucher une infirmière pour les soins à domicile :

– Contactez quelques agences de soins à domicile pour discuter des besoins médicaux spécifiques de votre proche. Il est essentiel que l’agence de soins connaisse l’ampleur des soins médicaux nécessaires pour sélectionner une personne possédant une expérience et une expertise adéquates dans une condition donnée.

– Demandez des références et vérifiez la réputation de l’agence, que ce soit en ligne sur Google, ou auprès d’anciens clients.

– Assurez-vous de savoir quelles tâches médicales et quels services l’infirmière à domicile peut offrir, et quels sont les tarifs.

– Demandez si des vérifications des antécédents ont été effectuées sur leurs infirmières et insistez pour rencontrer l’infirmière à l’avance pour voir si elle convient à l’être cher.

– Renseignez-vous sur leurs politiques de remplacement, au cas où l’infirmière principale serait malade ou indisponible. Assurez-vous qu’une politique est en place pour remplacer rapidement l’infirmière par une autre.