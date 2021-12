Infinition : une croissance de 600 % en 5 ans

L’entreprise trifluvienne Infinition, spécialisée dans la fabrication de radars balistiques, a connu une croissance de plus de 600 % en cinq ans. Pour atteindre maintenant de nouveaux objectifs de développement à l’international, l’entreprise vient d’investir plus de 2,5 M$ dans une nouvelle usine à la fine pointe de la technologie.

Située sur la rue des Prairies, dans le secteur Sainte-Marthe-du-Cap, cette usine est équipée d’une salle anéchoïque pleine grandeur, d’équipements de mesures haute fréquence, d’un laboratoire électronique de calibre mondial, d’imprimantes 3D et d’une chambre de conditionnement en température permettant de réaliser des tests jusqu’à -73 degrés Celsius.

« Avant, c’était un grand garage pour une entreprise d’excavation, indique le président de l’entreprise, Guy Desbiens. Ça datait de 2003. On a acheté l’immeuble et on a effectué les rénovations intérieures. La dalle au complet a été refaite, on a de nouvelles divisions et un plancher chauffant. On a rajouté des fenêtres, de l’isolation et de la climatisation. On a rénové les bureaux à l’avant et on a aménagé une salle de repos à l’étage. On a un gym et des salles de conférence. »

Fondée en 1996 dans le but d’offrir une solution logicielle aux radars de mesure balistique, Infinition a été rachetée par M. Desbiens en 2016. « On comptait à l’époque trois employés et nous sommes maintenant dix-huit, précise ce dernier. On effectue la conception et la fabrication de produits qui permettent la mesure de projectiles voyageant à très haute vitesse. »

« Notre gamme de radars est reconnue comme étant l’une des plus performantes au monde, ajoute-t-il. Nos produits sont utilisés par des armées, des fabricants de munitions et des analystes de scènes de crimes de partout à travers la planète. »

En 2016, Infinition a lancé un nouveau produit, le Labrador. « C’est le meilleur appareil de mesure balistique disponible au grand public au monde, soutient M. Desbiens. Il est utilisé par des tireurs amateurs, des tireurs compétitifs, des chasseurs et même les forces spéciales. »

À ce jour, plus de 30 000 unités de ce produit ont été vendues. Avec le succès de ce produit, l’entreprise a connu une croissance de plus de 600 % ces cinq dernières années. C’est pourquoi il a été nécessaire d’agrandir les locaux. La superficie a été triplée.

« On souhaite que cet investissement nous permette d’atteindre nos objectifs de croissance en développement, entre autres, pour la mise en marché de nouvelles technologies pour de nouveaux marchés internationaux. »

Avant son déménagement, il y a quelques mois, l’entreprise était située sur la rue de l’Industrie dans le secteur Trois-Rivières-Ouest.