Infiniti présente le nouveau QX 55

J’ai fait parti d’un petit groupe de journalistes qui avaient vu l’an dernier sous embargo un premier modèle de QX55. Voilà qu’Infiniti se lance pour 2022 avec un modèle de production qui est le successeur spirituel du FX. IL offre la même audace que le FX à ses débuts dans un style plus ramassé et sportif. Il a ce qu’il faut d’élégance et une bonne dose d’audace pour attirer l’œil.

Le physique de l’emploi

Des roues de 20 pouces sont de série sur tous les modèles QX55, L’arrière du QX55 accentue la subtilité du design du constructeur et son interprétation du minimalisme japonais en associant un hayon épuré à une belle technologie discrète. Les feux arrière numériques « touches de piano » combinent 45 DEL distinctes dans un seul boîtier pour créer une élégante signature lumineuse. Le logo INFINITI sur le hayon est tout aussi avancé et abrite le dispositif de déverrouillage électrique du hayon, qui libère encore plus l’arrière de l’encombrement.

Intérieur luxueux

À l’intérieur, le QX55 est doté du système d’info-divertissement InTouch à double écran d’INFINITI, compatible avec le CarPlay d’Apple sans fil, et de plusieurs entrées USB pour la compatibilité et le chargement d’Android Auto. Les écrans haute résolution de 8 pouces (en haut) et 7 pouces (en bas) informent le conducteur et divertissent les passagers grâce à un système audio Bose disponible en option avec 16 haut-parleurs. Des garnitures en similicuir, cuir ou cuir semi-aniline pour les sièges ornent l’intérieur spacieux du QX55 selon la version choisie, et ses sièges coulissants de deuxième rangée offrent une capacité de chargement flexible ou un espace accru pour les jambes, selon les besoins.

Un 4 cylindres connu

Sous le capot se trouve le moteur quatre cylindres 2,0 litres turbo à compression variable, qui produit 268 chevaux et 280 livres-pieds de couple qui se retrouve déjà dans le QX 50. Cette puissance est transmise par une boîte de vitesses à variation continue avec mode manuel et transmise au système de transmission intégrale intelligente d’INFINITI, qui est de série sur tous les modèles QX55 au Canada et aux États-Unis. Un sélecteur de mode de conduite permet au conducteur de programmer des paramètres (Standard, Eco, Sport et Personal) pour personnaliser chaque conduite. Disponible sur certains marchés dans le monde entier, dans un maximum de trois catégories bien équipées : LUXE, ESSENTIAL ProASSIST et SENSORY, le tout nouveau QX55 arrivera au Canada et aux États-Unis au printemps 2021.

