Infiniti a dévoilé hier le QX60 Monograph, une étude de style qui préfigure la prochaine version de production du VUS à trois rangées de la famille. Infiniti mentionne qu’on peut voir dans ce véhicule la prochaine génération du QX60 qui arrive en fin de parcours. Un simple regard au modèle nous fait comprendre que ce dernier est plus près de la production que du concept.

Il faut l’avouer, le design est élégant. Il mélange des éléments du style original du premier FX avec l’approche plus récente de la division.

« Nous voulions donner une nouvelle allure au QX60 et transformer le modèle d’un point de vue sculptural et architectural. Nous avons rehaussé le centre de gravité visuel pour obtenir une ligne de caisse droite et prononcée qui se prolonge jusqu’au capot, puis conçu une calandre proéminente et une cabine au profil allongé pour un look musclé et imposant », a expliqué Alfonso Albaisa, le grand patron du design.

Notez que l’étude s’est concentrée sur l’extérieur alors qu’aucune photo de l’intérieur n’a été partagée. Ça viendra. Idem pour la mécanique alors qu’on demeure muet à ce propos pour l’instant. On sait que la marque va miser sur l’électricité au cours de la prochaine décennie, donc il faudra s’attendre à des annonces de ce côté.

Le QX60 de nouvelle génération sera présenté en 2021. Nous aurons assurément l’occasion de découvrir d’autres caractéristiques à son propos avant son dévoilement officiel. Chose certaine, esthétiquement, Infiniti semble sur la bonne voie.

L’article Infiniti dévoile le concept QX60 Monograph est apparu en premier sur Benoit Charette.