Incursion dans l’univers de Marc Séguin au Centre d’exposition Raymond-Lasnier

Le Centre d’exposition Raymond-Lasnier présente actuellement l’exposition Sublime Noirceur qui regroupe un éventail des œuvres de Marc Séguin, artiste multidisciplinaire connu mondialement pour ses œuvres en arts visuels.

Marc Séguin n’a pas l’habitude d’esquiver la noirceur. Dans cette exposition, l’artiste prend la noirceur de front, la fait sienne et la présente au visiteur une fois digérée.

La commissaire de l’exposition, Anne-Catherine Léonard, souhaitait présenter un vaste éventail des œuvres de Marc Séguin, toutes des œuvres qu’elle apprécie particulièrement. L’ensemble se divise en deux catégories: la figure humaine et les paysages.

« J’ai eu carte blanche pour monter l’exposition, explique Anne-Catherine Léonard, commissaire de l’exposition Sublime Noirceur. On savait que ce ne serait pas une exposition d’œuvres très récentes, donc je me suis concentrée sur un survol de différentes périodes, époques et séries. En faisant un survol de son travail, ça permet aux gens de connaître un peu plus Marc Séguin et son œuvre, ainsi que d’en avoir pour tous les goûts. Ses œuvres proposent plusieurs niveaux de lecture si on veut prendre le temps d’approfondir l’expérience. »

La commissaire est allée piger dans la collection de la Galerie Simon Blais, dans la collection personnelle de Simon Blais, ainsi que parmi les œuvres qui appartenaient encore à Marc Séguin.

Les visiteurs ont aussi droit à quelques exclusivités et découvriront ainsi quelques œuvres qui n’avaient encore jamais été présentées au public, dont certaines provenant directement de l’atelier de l’artiste à New York.

Il y a quelque chose d’intangible qui émane des œuvres de Séguin. Un sentiment indescriptible qui prend le visiteur aux tripes, qui fascine, qui intrigue, qui choque. Il crée des œuvres à la fois déstabilisantes et séduisantes en jouant avec des contrastes forts. Sublime Noirceur se nourrit d’événements de l’actualité et confronte les visiteurs à leur réalité, avec la violence qu’elle peut parfois comporter.

« Je pense que c’est une belle occasion de rencontre avec les visiteurs puisqu’on peut découvrir ces œuvres gratuitement et de façon accessible, souligne Marie-Andrée Levasseur, directrice des arts visuels chez Culture Trois-Rivières. Il y a différentes formes d’accompagnement, que ce soit la présence des guides médiateurs, des activités, etc. Je dis aux gens: osez rentrer, être ouvert et être à l’écoute. Peu importe notre bagage personnel, je pense que la réception des œuvres sera différente pour tous. Il y a un dialogue qui s’installe avec ces œuvres, qu’on le veuille ou non. »

« Marc Séguin est également un artiste qui a une vie normale. Il vit en même temps que nous dans notre société, il a les mêmes constats, les mêmes référents et il a une lecture très lucide de la société. Ça nous amène à avoir une possibilité de rencontre avec son art. En fait, c’est de se permettre de s’abandonner à ce qu’on ressent », ajoute-t-elle.

Diplômé du baccalauréat en beaux-arts de l’Université Concordia, Marc Séguin rayonne ici comme à l’international. Artiste peintre, graveur, romancier et cinéaste, il a tenu plusieurs expositions individuelles et participé à des expositions de groupe et des foires internationales en Espagne, en Italie, aux États-Unis et en Belgique, entre autres.

Pour Marie-Andrée Levasseur, il y aura un avant et un après cette exposition. « C’est un peu comme lorsqu’on a reçu l’exposition itinérante du Musée d’art contemporain de Montréal en 2017. Ça vient marquer un point précis dans l’histoire du Centre d’exposition Raymond-Lasnier. Ça vient aussi établir notre rôle pour le milieu artistique dans notre région et montrer les possibilités qu’on peut offrir avec les espaces dont on dispose », précise-t-elle.

L’exposition Sublime Noirceur est présentée au Centre d’exposition Raymond-Lasnier jusqu’au 16 janvier 2022.

Activités en parallèle

Conférence Les belles rencontres de Patricia Powers: Marc Séguin à la salle J.-Antonio-Thompson le 5 décembre à 10h30 (gratuit, réservation au 819 380-9797 ou www.cultur3r.com)

Projection du film Bull’s eye, un peintre à l’affût le 9 janvier à 13h30 à la salle Anaïs-Allard-Rousseau (gratuit, réservation au 819 380-9797 ou www.cultur3r.com)

Cahier d’inspiration conçu par Culture Trois-Rivières qui comprend des faits saillants sur Marc Séguin et des exercices à réaliser en lien avec l’univers de l’artiste. En vente au coût de 10$ au Centre d’exposition Raymond-Lasnier.