Incendie de l’autogare : près de 11 M$ en dégâts

Près de six mois après l’incendie survenu dans le stationnement souterrain de l’hôtel de ville, le conseil municipal vient d’autoriser un contrat de 4,3 millions $ pour parachever les travaux de remise en état et de nettoyage.

Ce montant s’ajoute aux travaux de 6,4 millions $ réalisés en urgence au cours des premiers mois de l’hiver 2020-2021. Au total, les dommages auront totalisé 10,7 millions $.

«Ce sont des coûts importants. Ça touche des bâtiments importants du centre-ville. C’est le prix que ça coûte pour que tout soit fait. On a hâte que ce soit fini», souligne Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières.

Les nouveaux travaux, qui seront réalisés par Construction Telva inc., prévoient la restauration de la bibliothèque Gatien-Lapointe, de la Maison de la culture et de la salle J.-Antonio-Thompson, car au moment de l’incendie, la fumée s’était infiltrée dans les bâtiments adjacents et a provoqué des dégâts importants, d’où l’ampleur et la durée des travaux.

Le nettoyage de la salle J.-Antonio-Thompson s’avère particulièrement compliqué en raison des boiseries, des sièges et des nombreux détails dans la décoration où la suie a pu s’installer. Le nettoyage des équipements électroniques ajoute une dose de complexité à l’opération, également.

L’accès aux différents lieux devrait être rétabli au cours de l’automne. La reprise des activités des organismes concernés sera annoncée en temps et lieu.

Notons que la somme de 10,7 millions $ est couverte par l’indemnité d’assurance, à l’exception d’une franchise de 100 000$ devant être déboursée par la Ville.