Incendie à l’autogare: fermeture prolongée et dégâts à la bibliothèque

L’incendie déclenché dans le stationnement de l’hôtel de ville dans la nuit de lundi à mardi a causé des dommages plus importants en raison de l’émission d’une grande quantité de fumée. En raison des travaux importants à réaliser, la réouverture de l’autogare sera retardée à la semaine prochaine.

Par ailleurs, une importante masse de fumée s’est infiltrée dans le système de ventilation des infrastructures attenantes. Un dépôt de suie a été constaté sur le mobilier et l’équipement de la salle J.-Antonio-Thompson et de la Maison de la culture. L’accès à ces immeubles est fermé temporairement, le temps de procéder à la décontamination et au nettoyage des lieux.

De nombreux livres et documents de la bibliothèque Gatien-Lapointe sont également recouverts par la suie. Comme la décontamination s’avère plus complexe, l’opération oblige la fermeture des lieux jusqu’en janvier 2021. D’ici là, Trois-Rivières invite les abonnés à retourner ou emprunter leurs livres dans les autres bibliothèques du réseau.

L’hôtel de ville et le bâtiment d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDÉ) n’ont pas été touchés par l’incident.