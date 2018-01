Inauguration officielle de la patinoire des Canadiens

INAUGURATION. Dans le cadre de son programme BLEU BLANC BOUGE, la Fondation des Canadiens pour l’enfance a procédé à l’inauguration officielle de la dixième patinoire communautaire multisports réfrigérée située au Parc Cardinal-Roy de Trois-Rivières.

Plusieurs anciens Canadiens de marque étaient présents, tels les Guy Lafleur, Jean-Guy Talbot, Réjean Houle et André Pronovost. Les Trifluviens Marc-André Bergeron et Steve Bégin étaient également invités, en plus du propriétaire, président et chef de la direction du Club de hockey Canadien, Geoff Molson, du président du conseil de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, Pierre Boivin, et de l’annonceur maison de renom, Michel Lacroix.

«On était fier au conseil de ville de rendre hommage à Steve (Bégin) avec le Pavillon Steve Bégin. C’est vraiment en ligne directe avec la Fondation et à ce qu’on veut lancer comme message à nos jeunes. On peut vivre des moments difficiles, mais si on s’entoure des bonnes personnes et qu’on travaille très fort, et que l’on croit en soi, on peut atteindre le niveau d’excellence. Tu es un modèle pour la région Steve», a lancé le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque.

«Grâce à cette initiative, plusieurs jeunes pourront jouir de cet équipement unique, préconisant ainsi un mode de vie sain et actif. Grâce à son emplacement central dans la ville et dans un secteur à forte densité de population, cette nouvelle infrastructure viendra appuyer plusieurs organismes communautaires situés à proximité, augmentant du même coup la qualité de vie de nos citoyens.»

«Cette dixième patinoire BLEU BLANC BOUGE, soit la quatrième à être construite en dehors de l’île de Montréal, est significative autant pour la Fondation que pour les citoyens de la région, car elle représente notre première implantation de telles infrastructures multisports de qualité en Mauricie», a pour sa part commenté Geoff Molson.

«Ce programme nous permet de travailler en collaboration avec les milieux où les patinoires sont construites et d’être un acteur de changement à la santé de nos jeunes. Je remercie la Ville de Trois-Rivières pour tout le soutien accordé lors de la construction de la patinoire et pour son engagement à en faire un lieu actif pour les jeunes.»

Rappelons que grâce au programme BLEU BLANC BOUGE, qui consiste à ériger des patinoires extérieures, réfrigérées et multisports, la Fondation des Canadiens pour l’enfance a fait un don de 1,4 M$ afin de permettre la réalisation de ce projet à Trois-Rivières, projet qui aura coûté 2,3 M$ au final.

L’horaire régulier est de 9h à 21h tous les jours.

Du matériel peut être réservé par les écoles et les organismes, ainsi que pour les citoyens lors des plages de patinage et hockey libre en échange d’une pièce d’identité. Le citoyen peut ainsi emprunter des stabilisateurs pour patineur, patins, casques et bâtons pour les enfants.

La liste des écoles et organismes en droit de réserver a été établie avant le début de la saison en fonction de la mission de la Fondation des Canadiens pour l’enfance. Aucun autre type de réservation ne sera accepté.

Des plages horaires de patinage libre et de hockey libre sont prévues à l’horaire.

Horaire

Lundi au vendredi

-9h à 15h30: réservation (écoles ou organismes) ou patinage libre

-15h45 à 17h15: hockey libre

-17h15 à 18h45: patinage libre

-19h à 21h: hockey libre

Samedi, dimanche et congés scolaires

-9h à 12h: patinage libre

-12h15 à 15h30: hockey libre

-15h45 à 17h15: hockey libre

-17h15 à 18h45: patinage libre

-19h à 21h: hockey libre