Inauguration : l’école Marie-Leneuf double sa superficie

Après 3 ans d’attente et de travaux, l’école Marie-Leneuf inaugurait enfin ses nouveaux espaces et ses rénovations majeures. L’école, qui répond aux besoins spécifiques de jeunes vivant avec des limitations importantes, a plus que doublé sa superficie qui totalise désormais 6 580 m2.

En septembre 2016, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a annoncé un investissement de 19,9 M$ pour l’établissement qui pourra désormais offrir un service adéquat aux 130 élèves et 75 membres de son personnel.

Rien n’a été laissé au hasard afin d’offrir un environnement sécuritaire et adapté à ces élèves dont les besoins d’équipements spécialisés, l’approche pédagogique et les modèles d’encadrement ne peuvent être offerts dans une école régulière.

« Chaque jour, je peux constater et confirmer l’impact positif qu’apporte un environnement adapté, spacieux et lumineux sur le développement et la vie scolaire de mes élèves. Depuis l’agrandissement de notre école, c’est 50 % moins d’interventions qui sont faites de la part du personnel de l’école. Notre école est magnifique et cela se ressent sur le comportement des jeunes et de notre personnel », souligne Micheline Hamel, directrice de l’école Marie-Leneuf.

Larges corridors, débarcadères couverts pour le transport scolaire, salles de toilettes et cuisine adaptées, salle de diner, bassin thérapeutique et trois salles Snoezelen (blanche, noire et sensorielle) sont maintenant accessibles aux élèves de 4 à 21 ans fréquentant cet établissement scolaire.

L’agrandissement et les rénovations ont également permis l’ajout d’environ 10 classes avec une zone d’apprentissage individualisée, une salle de cafétéria séparée pour les élèves du secondaire, une salle d’art plastique, une bibliothèque et un local de service de garde.

« Les besoins de nos jeunes étaient grandissants et changeaient au fil des années. Nous avions grandement besoin de plus d’espace et d’infrastructures mieux adaptées pour le bien-être de nos élèves et de notre personnel », poursuit Mme Hamel.

Les services de l’école Marie-Leneuf sont offerts à des jeunes âgés de 4 à 21 ans vivant avec des limitations importantes relevant d’une déficience intellectuelle variant de moyenne à profonde, de troubles du spectre de l’autisme, de déficience motrice grave et/ou de trouble psychopathologique. En moins de 10 ans, le nombre d’élèves a pratiquement doublé, passant de 70 à 130.