Inauguration du Colisée: « C’est un jour exceptionnel! »

La Ville de Trois-Rivières a officiellement inauguré le Colisée Vidéotron dimanche matin à l’occasion d’une journée spéciale où les citoyens étaient invités à venir visiter l’infrastructure en primeur.

« C’est un jour exceptionnel! Pour Trois-Rivières, le Colisée Vidéotron vient répondre à plusieurs objectifs et servira également aux associations de hockey mineur et adulte, de ringuette et de patinage artistique et de vitesse du territoire, lance le maire Jean Lamarche d’entrée de jeu. Ce nouveau colisée nous permettra d’accueillir des événements sportifs et à caractère culturel d’envergure, en plus d’offrir du hockey professionnel de qualité. »

Le Colisée Vidéotron comprend notamment une glace principale de 4500 places, 18 loges corporatives, deux loges avec accessibilité universelle et deux salons VIP, un système de son à la fine pointe de la technologie, un écran géant de conception unique, une bande lumineuse de 228 mètres, une glace secondaire comptant 250 places et des espaces de bureau pour les organisations sportives. Du patinage libre sera également offert aux citoyens.

En plus d’accueillir différents événements à saveur sportive et culturelle, le Colisée Vidéotron pourrait aussi être l’hôte de foires et de salons.

Par ailleurs, la Ville devrait économiser 30% des coûts en énergie par année si l’on compare à un bâtiment de même envergure ailleurs. C’est notamment grâce à la toiture pâle, au système de récupération de chaleur, ainsi qu’au système de refiltration d’eau pour la zamboni.

En dépit des retards, la construction s’est réalisée à l’intérieur de l’enveloppe budgétaire. « C’est le plus gros règlement d’emprunt de la Ville de Trois-Rivières et c’est un chantier colossal, rappelle Patrice Gingras, directeur du Génie à la Ville de Trois-Rivières. On a investi énormément de temps dans l’avant-projet également. On nous avait lancé le défi de ne pas avoir de dépassements de coûts. On a réussi malgré la pandémie, qui a eu un énorme impact sur la fourniture de matériaux et différents retards de bateaux ou aux douanes, et malgré les retards de chantier. »

Des visites en primeur

Près de 2300 curieux ont d’ailleurs pu visiter la nouvelle infrastructure en primeur à l’occasion d’une journée spéciale. La visite d’une vingtaine de minutes a permis au public d’accéder à une section de la patinoire principale du colisée, de s’asseoir dans les estrades afin d’y voir la glace, le banc des joueurs, la bande lumineuse qui entoure l’enceinte et d’y voir une vidéo diffusée sur l’écran géant. La visite s’est terminée par un accès aux loges corporatives. De l’animation et des kiosques étaient également présents à l’extérieur en bordure du colisée pour les détenteurs de billets.

Parallèlement aux visites de la patinoire principale, les Lions de Trois-Rivières ont commencé leur précamp de recrutement de l’équipe sur la glace secondaire. Pour l’occasion, plusieurs joueurs en provenance de différentes ligues étaient en action pour tenter de se tailler une place au camp officiel des Lions qui se déroulera en octobre.

Rappelons que le projet de 60,6 M$, majoritairement financé par la Ville de Trois-Rivières, a bénéficié d’une subvention de 26,8 M$ du gouvernement du Québec provenant du Programme d’infrastructures Québec-Municipalité.