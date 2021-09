Inauguration de l’aire écologique de la rivière Milette

La Ville de Trois-Rivières a inauguré vendredi les sentiers de randonnée de l’aire écologique de la rivière Milette, situés entre l’aréna Jérôme-Cotnoir et le boulevard des Chenaux.

Les sentiers, de niveau intermédiaire, forment une boucle de 5,4 km aux amateurs de randonnée, de vélo et de raquette. Empruntés par les randonneurs de façon informelle depuis plusieurs années, ces sentiers ont connu une forte popularité depuis le début de la pandémie.

En partenariat avec des citoyens engagés, la Ville a installé trois panneaux d’information aux entrées principales, refait une beauté aux sentiers, passerelles et ponceaux existants et installé des balises et des bornes de repérage facilitant l’intervention des services d’urgence tout au long des sentiers.

« Les premiers aménagements ont été faits il y a deux ans. Avec la crue du printemps dernier, plusieurs éléments ont été détruits. Ç’a été tout un branle-bas de combat pour rendre les sentiers sécuritaires comme ils l’étaient avant. Depuis les derniers, on s’est activé pour terminer les travaux », indique Philippe Champagne de la Direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à la Ville de Trois-Rivières.

« Il y avait déjà depuis plusieurs années une appropriation citoyenne des lieux, renchérit le maire Jean Lamarche. On est parti des aménagements citoyens pour faire les travaux, en gardant en tête qu’on voulait avoir un impact le plus minimal possible sur la nature. »

Au fil des ans, environ 20 000 $ ont été investis dans ce projet. En balisant les sentiers, la Ville souhaite encourager la pratique de saines habitudes de vie et faire découvrir cet espace naturel à la population trifluvienne.

L’aire écologique de la rivière Milette est principalement accessible à partir du stationnement de l’aréna Jérôme-Cotnoir. Des accès secondaires sont également possibles à partir du boulevard des Chenaux ainsi qu’à proximité des intersections du boulevard Rigaud et de la rue de Soulanges et de la place de la Marquise.