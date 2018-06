Importants travaux sur le boulevard Thibeau : congestion à prévoir

Crédit photo : Sandra Lacroix

TRAVAUX ROUTIERS. Du 18 juin jusqu’à la mi-octobre, d’importants travaux de réfection seront effectués sur le viaduc du boulevard Thibeau enjambant l’autoroute 40. Un chantier qui affectera les quelque 37 000 automobilistes qui y circulent chaque jour.

«Le dessous de la dalle et les poutres seront refaits. On va aussi reconstruire les côtés extérieurs du viaduc, remplacer les lampadaires, refaire la bande médiane et l’asphaltage», énumère Jean Lamarche, responsable des communications pour le ministère des Transports.

Durant les seize semaines de travaux, une voie sur deux sera ouverte dans chaque direction. La bretelle d’accès pour l’autoroute 40 en direction de Québec sera complètement fermée. Les automobilistes pourront faire un détour par le chemin du Passage ou par des Prairies. De plus, une voie sur deux sera fermée de temps à autre pendant la nuit sur l’autoroute 40.

La facture de ce projet s’élève à 1,7 million de dollars. Ce viaduc date de 1971.