Importante saisie de stupéfiants dans le secteur Cap-de-la-Madeleine

Une importante saisie de stupéfiants est survenue, le 4 juin, dans le cadre d’une opération ACCES Cannabis.

Cette opération menée par les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières faisait suite à des informations reçues par les enquêteurs à l’effet qu’une résidence de la rue Antoine-Pinard, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, était reconnue comme un point de vente de cannabis.

La perquisition des lieux a révélé une importante quantité de stupéfiants dédiés pour la revente.

Deux personnes qui étaient présentes, dont la responsable des lieux, ont été mises en état d’arrestation et conduites au Quartier général de la police.

Les deux suspects, une femme de 36 ans et un homme 28 ans, qui était en liberté sous conditions pour des événements de même nature, sont demeurés détenus et ont comparu sous des accusations de possession de drogues dans un but de trafic.

Parmi les quantités de drogues saisies, on retrouve :