Important rendez-vous d’affaires pour 14 entreprises de la région

Au total, ce sont 14 entreprises de la région qui ont décidé de prendre part au Congrès de l’Institut Canadien des Mines 2019 qui aura lieu au Palais des congrès de Montréal du 28 avril au 1er mai. Elles auront la chance de participer aux diverses activités de réseautage dans l’espoir de créer des liens dans leur différent secteur d’activité et de promouvoir leurs produits et services.

«Ce sont 14 de nos belles entreprises, de profils différents et de services différents, qui ont décidé de prendre part au Congrès de l’institut Canadien des Mines 2019 (CIM 2019), lance d’abord Alexandre Ollive, directeur général de GROUPÉ Mauricie/Rive-Sud. Le CIM est un très bel évènement et pourquoi cette cohorte-là a décidé d’aller s’intéresser à l’industrie minière? Car depuis 2006, les investissements privés dans le Nord québécois augmente de 16% au rythme annuel et la moyenne au Québec est de 0.9%, alors c’est un secteur en pleine croissance.»

«C’est le plus grand salon minier au Canada. Sur place, il y aura les meilleurs fournisseurs d’équipements et de services, 6000 visiteurs et 475 exposants. On a choisi le nom Consortium Machinerie + Service industriels. On (GROUPÉ Mauricie/Rive-Sud) s’est uni avec Créneau Machines et à nous deux, on représente 300 ou 400 entreprises dans différents secteurs.»

GROUPÉ Mauricie/Rive-Sud et le Créneau d’excellence «Conception et fabrication de machines» avaient obtenu des retombées positives suite à leur présence au Salon Québec Mines 2017. Acier Rayco (Saint-Tite), Andromédiatech Technologies (Shawinigan), Bionest Inc. (Grand-Mère), Concept Numérique (Shawinigan), FAB 3R Inc. (Trois-Rivières), Germain et Frère (Trois-Rivières), Hardy Filtration (Trois-Rivières), Hydrexcel (Bécancour), Johnston-Vermette (Trois-Rivières), Neksys/Excelpro Inc. (Trois-Rivières), Pluritec (Trois-Rivières), Soudages MGR (Sainte-Anne-de-la-Pérade), Usinage Servitech Inc. (Trois-Rivières) et 3D MEC Inc seront au rendez-vous.

«Il y aura plusieurs nouveautés cette année, soit plus d’entreprises participantes et plus de secteurs présents, en plus d’un beau partenariat de réseautage additionnel. Le kiosque, à l’image du Consortium, va se mêler aux 475 kiosques sur place. Il y aura plusieurs services offerts parmi nos 14 entreprises, entre autres des services conseils d’ingénierie, la filtration d’air et eau, la technologie de l’information dédiée au 4.0, du soudage, de l’usinage, la fabrication de machines, l’automatisation de panneaux de contrôle et des services industriels sur mesure», ajoute Nancy Allaire, directrice du Créneau d’excellence «Conception et fabrication de machines» Mauricie, Bécancour et Nicolet-Yamaska.

«Nous allons remettre un dépliant commun aux visiteurs et aux exposants où l’on va retrouver nos 14 entreprise avec une brève description de l’entreprise, en plus de ses coordonnées. Comme autre nouveauté, les exposants avaient déjà des conférences et des thèmes qui peuvent choisir d’aller voir, mais un partenariat avec l’organisme le 48e Nord International qui va offrir des activités privées avec une trentaine d’entreprises qui ont déjà un kioske au 48e Nord International sous forme d’un déjeuner et de deux 5 à 7. C’est un réseautage privé qui va s’avérer très intéressant et c’est toujours dans le but d’accroître les liens d’affaires.»

Ce projet bénéficie du soutien financier de la démarche ACCORD et d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières. Signe que les rassemblements de cette envergure génèrent d’intéressantes retombés, 71% des exposants finissement par réaliser des affaires ensemble.

Pour plus d’informations, il est possible de consulter le site www.creneaumachines.com et la page Facebook https://www.facebook.com/creneaumachines/.