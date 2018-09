Important colloque sur la pyrrhotite à Trois-Rivières

Crédit photo : Photo Jonathan Cossette - Hebdo Journal

COLLOQUE. La Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite (CAVP) a organisé un premier colloque sur la pyrrhotite qui a lieu aujourd’hui, et demain, en direct de l’Hôtel Delta à Trois-Rivières. L’objectif de ces deux journées est de faire le point sur l’état de la situation au Connecticut et au Québec.

L’avancement de leurs dossiers respectifs, la mise en commun des connaissances touchant la problématique de la pyrrhotite et les études et recherches réalisées à ce jour sont au menu.

Plusieurs intervenants d’importance sont présents dont la Ville de Trois-Rivières, la Régie du bâtiment du Québec, le Conseil national de recherche du Canada, la Société d’habitation du Québec, la Garantie construction résidentielle et les firmes d’avocats qui représentent les victimes lors des procès en lien avec la pyrrhotite.

«On a bon espoir que les travaux de recherches reprennent. La coalition au Connecticut et des gens de Trinity College font des recherches sur le béton là-bas. Tout le monde veut travailler ensemble pour arriver avec une norme. On se fie encore à une norme européenne, mais il ne semble pas avoir des recherches qui ont été faites à propos de cette norme», a d’abord confié Alain Gélinas, président et porte-parole de la CAVP.

«On veut savoir à quel point que le béton peut se fissurer et à quel point il y aura des dommages. En même temps, d’autres gens touchés vont savoir que finalement, à tel point, ça ne fissure pas! Ils vont pouvoir passer à autre chose et voir la lumière au bout du tunnel. C’est ce qu’on veut comme recherches. On veut aussi aider les gens de la zone grise à sortir de la zone grise, et qui sait, ils pourront être éligibles au programme d’aide eux aussi? (…) On sait déjà qu’il y a du travail qui se fait, sans qu’on ait eu d’annonce officielle. C’est très encourageant!»

Garantie de construction résidentielle (GCR) est également sur place pour rappeler que la prévention est bien souvent la meilleure façon d’éviter des défauts de construction, et conséquemment, bien des maux de tête aux propriétaires d’une habitation.

«Je suis ici pour supporter le CAVP», a ajouté Timothy Heim, président du Connecticut Coalition Against Crumbling Basements (CCACB). «Ça fait deux ans déjà qu’Alain et Michel sont venus nous rencontrer au Connecticut. Nous devons apprendre d’eux, car ils tentent de trouver des solutions depuis plus longtemps que nous. Ça fait environ deux ou trois ans chez nous et le dossier avance vraiment lentement. Nous sommes en année d’élections alors c’est un sujet très populaire présentement.»

«Ça fait un an qu’on prépare ce colloque alors c’est majeur pour nous», explique Michel Lemay, vice-président de la CAVP. «Les principaux organismes du Québec sont ici, en plus de la coalition du Connecticut, alors on considère que juste ça, c’est un succès. Ça nous permet de mettre sur pied une plateforme pour que les gens puissent travailler ensemble contre la pyrrhotite.»

Même son de cloche du côté du président-directeur général de GCR.

«Nous sommes très heureux de participer à ce colloque et de pouvoir partager le fruit de nos connaissances sur la question de la pyrrhotite. Nous savons à quel point la pyrrhotite a causé des dommages énormes à Trois-Rivières, non seulement aux maisons touchées, mais également et surtout aux propriétaires eux-mêmes », a commenté Daniel Laplante.

Rappelons qu’en Mauricie, on considère un potentiel d’environ 4000 maisons pouvant être atteintes par la pyrrhotite. Au Connecticut, ce nombre s’élève à 34 000.