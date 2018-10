Impasse dans les négociations: manifestation au centre-ville de Trois-Rivières

MANIFESTATION. L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) réclame des conditions de travail et un environnement qui vont permettre à ses membres de mieux livrer les services à la population. Malheureusement, les négociations sont tombées au point mort après la date butoir du 30 septembre.

Les syndiqués de l’APTS se disent «profondément indignés par ce refus de négocier de la part de l’employeur, alors qu’eux-mêmes et leur syndicat ont toujours démontré et démontrent toujours une réelle volonté d’en arriver à une entente à la satisfaction des parties».

Voilà pourquoi ils ont décidé d’organiser une manifestation devant les bureaux de la direction du CIUSSS MCQ, au centre-ville de Trois-Rivières, pour témoigner de leur exaspération et presser l’employeur à revenir à la table des négociations.

Sylvie Godin, représentante nationale de l’APTS en Mauricie/Centre-du-Québec, ainsi que Sylvain Sirois, membre de l’exécutif national de l’APTS, ont pris la parole pour dénoncer les impacts négatifs du retrait de l’employeur de la table des négociations et les effets sur la qualité des services offerts à la population.

«On était en négociations de dispositions locales et la date butoir est passée, soit le 30 septembre. On demande à l’employeur de se rasseoir à la table de négociations, car rien ne nous empêche de continuer à discuter», a lancé Sylvie Godin.

«Il faut s’enligner vers une négociation en arbitrage et l’arbitre ne sera pas disponible immédiatement. Voilà pourquoi on pourrait discuter avec l’employeur en attendant pour en arriver avec une entente totalement négociée entre nous plutôt que via un arbitre. Ils nous restent des enjeux majeurs à régler, mais rien qui concerne les salaires ou les primes. On parle vraiment de conditions de travail, de postes, de vacances et de listes de rappel, entre autres.»

Avec 55 000 membres, l’APTS est un syndicat indispensable du réseau public de la santé et des services sociaux. Dans la région de la Mauricie/Centre-du-Québec, l’APTS regroupe environ 4 200 membres.

