Une immense crÃ¨che de NoÃ«l Ã  visiter

NOËL. Pendant le temps des Fêtes, Les Pauvres de Saint-François invite la population à venir admirer leur immense crèche de Noël érigée entre les murs de la Cathédrale de l’Assomption de Trois-Rivières.

Petits et grands, seul ou en famille, tous peuvent venir y voir des pièces uniques ainsi que des dizaines de personnages issus de la Bible et de la merveilleuse histoire de Noël.

Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi entre 13h30 et 16h30, samedi de 9h à 17h (fermée entre midi et 13h30) et dimanche de 9h à 18h (fermée entre midi et 14h), pendant toute la durée du temps des fêtes à la Cathédrale située au 362, rue Bonaventure, au centre-ville de Trois-Rivières (rue Bonaventure).