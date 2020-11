Ils veulent redonner de l’éclat à des murs défraichis avec des murales

Tristan Rochette et l’artiste tatoueur Sébastien Vigneault aimeraient rafraîchir l’image de Trois-Rivières. Ils ont eu l’idée de réaliser des murales inspirées de l’art urbain pour redonner de l’éclat à des murs défraichis ou tapissés de messages haineux.

«On parle de ce projet depuis plusieurs mois. De son côté, Sébastien explore de nouveaux médiums et j’ai aussi fait beaucoup d’art dans le passé. Le mois de novembre est maussade et gris. C’est un bon moment pour ajouter une touche de couleur», souligne Tristan Rochette.

Un premier mur a déjà été identifié pour accueillir une première murale, soit le mur de la Coop Le 507 sur la rue Saint-Georges au centre-ville.

«On a effectué quelques croquis pour cette première murale après une discussion avec les propriétaires. L’idée est aussi que ça ait un lien avec le café et que ce soit représentatif de la Coop Le 507, mais ça reste complètement différent, dans le style, de la fresque historique de la Côte Plouffe et de la nouvelle murale sur la rue Royale», précise-t-il.

Le duo a d’ailleurs lancé une campagne éclair de sociofinancement sur la plateforme Kickstarter cette semaine afin d’amasser quelques sous pour défrayer une partie des coûts de peinture et des matériaux nécessaires à la réalisation de la première œuvre dans les prochains jours.

«On souhaite la réaliser rapidement pour qu’elle puisse être vue durant tout l’hiver. On aimerait réaliser plusieurs murales dans les prochaines années, indique Tristan Rochette. On a commencé à discuter des avec gens pour d’autres murs. J’ai vécu quelque temps à Montréal et le Festival MURAL y attire beaucoup de gens. Trois-Rivières est déjà une ville de poésie. Pourquoi ne pas en faire une ville de poésie et d’arts visuels? On voit aussi peu de murales dans la région.»

Tristan Rochette et Sébastien Vigneault souhaitent, par le fait même, démystifier cet art de la rue et faire profiter la population de clins d’œil colorés partout dans la ville. M. Rochette note qu’il y a plusieurs grandes surfaces inutilisées à travers la ville qui pourraient accueillir une œuvre.

Pour contribuer à la campagne éclair sur Kickstarter : https://www.kickstarter.com/projects/to-the-wall/de-mur-a-murale/description