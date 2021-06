Ils partent à l’aventure sur un voilier

Yoann, Élisabeth et Guillaume partiront dimanche de Trois-Rivières à bord de leur voilier pour une aventure de 12 mois sur le fleuve Saint-Laurent, l’océan Atlantique et la mer des Caraïbes.

Ce périple, ils le préparent depuis longtemps. Ils ont minutieusement planifié leur départ. Pour ce faire, ils ont pu compter sur l’aide de plusieurs entreprises québécoises, dont la marina de Trois-Rivières et InertiaFibre à Saint-Justin.

« Ils nous ont équipés d’une peinture écologique qu’on applique sur la coque pour la protéger des algues, du sel et des autres éléments qui peuvent l’abîmer et finir par la percer. On a aussi eu l’aide de la marina de Trois-Rivières qui nous a accueillis à bras ouverts. Ils nous ont gentiment offert un quai deux semaines avant notre départ. On est très reconnaissants pour l’aide qu’on a eue », mentionne Yoann.

Afin de bien se préparer, ils ont suivi des cours de météo marine. Ils ont dû apprendre à naviguer, à communiquer avec la côte et à faire tout l’entretien du voilier. « Il faut connaître la mécanique, l’électricité, etc. Il faut être des hommes et des femmes à tout faire pour vivre sur un bateau. On apprend chaque jour », admet Élisabeth.

« Ce n’est pas juste de partir d’un appartement pour déménager sur un bateau, renchérit-elle. Il faut complètement repenser notre mode de vie pour que ce soit le plus minimaliste possible. On veut réduire nos déchets et faire le plus possible de choses par nous-mêmes parce qu’on n’aura pas accès à du pain frais tous les jours, par exemple. La gestion de la nourriture, ce n’est pas évident. Il faut bien y penser pour ne manquer de rien parce qu’on ne sera pas toujours près d’un endroit où on pourra s’en procurer. »

Un rêve d’enfance

En compagnie de leur chien Jackson, un Labrador-Husky de 5 ans, ils rejoindront les Antilles et découvriront les îles des Açores, Madère, les îles Canaries et le Cap-Vert.

« On a fait plusieurs voyages autour du monde, mais jamais un aussi gros challenge que celui-ci. C’est le trip d’une vie, confie Guillaume. Ça part d’un rêve d’enfance. Yoann et moi, on est né en France et on a vécu en Guadeloupe pendant huit ans, dont deux ans sur un voilier en famille quand on était enfant. Notre passion pour l’eau vient de là. Il y a un an, on a acheté le voilier pour concrétiser notre rêve. »

« On veut que notre voyage inspire les gens, pas seulement pour notre façon de vivre, mais aussi pour les rencontres qu’on fera, ajoute ce dernier. Pour nous, ce ne sont pas de simples vacances, mais un projet à but écologique et social. On veut réaliser des actions écologiques auprès d’associations locales partout où on ira. »

Les aventures du groupe fera l’objet d’une web-série intitulée « L’Appel de l’Océan ». Elle sera diffusée sur la chaîne Youtube du même nom. De plus, la maison de production Blimp TV réalisera et produira une série documentaire sur le sujet. Il est également possible de suivre le périple via les comptes Facebook et Instagram « L’Appel de l’Océan ».

Faits intéressants

Le voilier de Yoann, Élisabeth et Guillaume est un Jeanneau SunDance de 37 pieds. Il a été construit en France et a déjà traversé l’Atlantique. Il est muni d’équipements offrant une autonomie complète, dont des panneaux solaires et des éoliennes.