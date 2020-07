Ils étaient 65!

Le tout premier camp estival de hockey Jay Dangles est officiellement terminé. Ce sont plus de 65 joueurs qui sont venus perfectionner leur hockey sous les coups de sifflet de l’ancien Cataractes de Shawinigan, Jérémy Manseau.

«En mon nom personnel, j’aimerais prendre le temps de remercier tous les parents ainsi que leurs joueurs pour la confiance. Nous sommes très heureux d’avoir eu l’occasion de travailler avec des joueurs aussi passionnés ayant un objectif commun, celui de s’améliorer et d’arriver prêt pour leur prochaine saison», a-t-il confié.

«Les joueurs ont travaillé de façon constante tout au long du camp et leur progression fut remarquable. Les pratiques ont eu lieu dans une atmosphère amusante et enrichissante favorisant l’éthique de travail, le dépassement de soi et la confiance.»

Le camp Jay Dangles n’aurait pas été possible sans l’aide des entraîneurs adjoints, Felix Plouffe et Raphaël Michaud, qui sont venus prêter main-forte au Trifluvien tout au long du camp.

Rappelons qu’un an après avoir œuvré à la tête du Camp Stickhandling François Borduas FB de la Mauricie, l’entraîneur Jérémy Manseau lançait son propre camp de hockey. Le jeune Trifluvien en était donc à sa deuxième année à la barre d’un camp, lui qui aspire à développer une carrière d’entraîneur dans le monde du hockey.

Fort à parier que l’ancien #71 sera de retour en poste en juillet prochain.