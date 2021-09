Île St-Quentin: vers un changement dans les tarifs cet hiver?

La tarification en lien avec l’accès à l’île Saint-Quentin en hiver pourrait être modifiée. La Ville de Trois-Rivières évalue présentement la possibilité de proposer l’entrée gratuite sur l’île Saint-Quentin entre le 1er novembre et le 30 avril, mais de rendre le stationnement payant.

L’avis de motion présenté en ce sens le 28 septembre propose d’ajouter un tarif de 2$ de l’heure pour chaque véhicule qui souhaite se stationner sur l’île, jusqu’à un maximum de 10$ pour une journée entière. Il n’y aurait pas de tarif supplémentaire pour les individus dans la voiture. Un système de vignette annuelle a aussi été suggéré. Cette vignette coûterait 25$ par année pour les aînés et 55$ par année pour les familles.

Pour faciliter le tout, la Direction des loisirs et de la vie communautaire recommande l’installation d’un horodateur muni d’un lecteur de plaques numérique.

« Ce serait un projet pilote. Les objectifs qui nous avaient été demandés étaient de limiter le nombre de voitures sur le site de l’île Saint-Quentin, de contrôler les espaces de stationnement puisque beaucoup de gens se stationnement un peu partout, encourager le transport actif et demeurer accessible aux familles et aux aînés », indique Sophie Desfossés, directrice des loisirs et de la vie communautaire à la Ville de Trois-Rivières.

L’installation d’un tel système de contrôle et de la base de données représenterait un investissement de 80 000$. Les revenus des coûts de stationnement reviendraient à la Ville.

Bien que l’avis de motion ait été présenté, plusieurs élus municipaux ont émis des réserves devant cette proposition, notamment sur la question de transport actif.

« On devrait d’abord travailler à favoriser le transport actif », a soumis Valérie Renaud-Martin, conseillère du district des Carrefours et candidate à la mairie. Le maire Jean Lamarche, également candidat à la mairie, a aussi abondé dans le même sens.

La question de gratuité de l’accès, comme à l’hiver 2021, a aussi été évoqué. Toutefois, cette gratuité avait été financée par le fonds COVID. Pour 2022, il ne reste que 700 000$ dans ce fonds spécial et plusieurs dépenses sont déjà prévues.

« Ne serait-il pas mieux de voir comment ça va se dérouler cette hiver et combien de familles et aînés se rendront à l’île cet hiver? On a un très beau site, mais il n’y a pas d’alternative de moyens de transport. On met un peu la charrue devant les bœufs en ce moment, car on n’a pas d’alternative à soumettre aux gens », ajoute Maryse Bellemare, conseillère du district de Chavigny.

« L’élément important à considérer, c’est le caractère fragile de l’île qu’il faut conserver, indique Pierre-Luc Fortin, conseiller du district des Estacades et président du conseil d’administration et l’île Saint-Quentin. La tarification a toujours servi à ça. Il faut trouver le moyen de joindre l’accessibilité à l’enjeu environnemental. Pour l’instant, les alternatives ne sont pas là et je crains que ça vienne diluer les objectifs qui ont été fixés. Installer un horodateur, c’est bien, mais je sens que le projet est inachevé. »

L’île Saint-Quentin peut accueillir un maximum de 500 véhicules sur le site pour éviter d’avoir un impact trop grand sur l’environnement et l’écosystème de3 l’île. À l’exception de quelques journées d’été, ce maximum est rarement atteint, souligne la directrice générale de l’île Saint-Quentin, Josée-Anne Labrousse.

Le projet pilote de moduler la tarification à l’île Saint-Quentin pour la saison estivale n’en est qu’à l’étape de l’avis de motion. Il devra d’abord être adopté en règlement avant qu’il entre en vigueur et il n’est pas impossible qu’il soit modifié d’ici là.