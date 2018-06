Île St-Quentin: la qualité de l’eau évaluée plus souvent

BAIGNADE.À l’aube de l’ouverture officielle de la plage de l’Île Saint-Quentin le 23 juin , une nouvelle procédure visant à déterminer la qualité de l’eau entrera en vigueur pour la saison estivale 2018 entre en vigueur.

Cette nouvelle méthode statistique retenue à l’unanimité implique, entre autres, davantage d’échantillons prélevés hebdomadairement ainsi que la prise en compte d’un plus large spectre de facteurs influençant la qualité de l’eau, dont la conductivité, la quantité de pluie tombée en 24 heures et la quantité de matières en suspension dans l’eau (turbidité).

Dans un souci de santé publique, huit échantillons seront analysés chaque semaine, soit quatre fois plus que lors des années précédentes.

La Ville pourra ainsi prendre des décisions plus rapidement quant à l’ouverture ou la fermeture de la baignade tout en réduisant grandement la marge d’erreur. Ces données permettront également de réduire la durée des fermetures et d’assurer des réouvertures plus rapides et sécuritaires.

À l’échelle provinciale, la Baie de Beauport, dans la ville de Québec, a recours à cette méthode statistique.

À compter du 23 juin prochain, il est fortement conseillé aux visiteurs de consulter le site Web de l’Île Saint-Quentin afin de connaître l’état de l’eau avant de se rendre à la baignade. De l’affichage servira également d’indication directement à l’entrée du parc ainsi qu’au pavillon des baigneurs.